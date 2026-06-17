Los expertos instan a rociar sustancias químicas en el campo magnético de la Tierra para protegernos de las potentes tormentas solares que se avecinan

Durante mucho tiempo, las grandes tormentas solares sólo se han podido observar sin poder hacer nada para evitarlas. Los científicos pueden prever cuándo una de estas eyecciones de energía se dirige hacia la Tierra, pero las opciones para reducir sus efectos son muy limitadas así que en el mejor de los casos, hasta la fecha sólo se han activado protocolos de protección para satélites o redes eléctricas, sin poder hacer más.

Sin embargo, este planteamiento podría cambiar en el futuro si prospera una idea que empieza a circular entre algunos investigadores. Un equipo científico liderado por Brian Walsh, de la Universidad de Boston, ha puesto sobre la mesa una propuesta que rompe con ese enfoque pasivo ya que pasaría por intentar intervenir directamente en el entorno espacial del planeta para amortiguar parte del impacto antes de que llegue. El concepto ha sido bautizado como StormWall y, aunque todavía está en fase teórica, plantea crear una especie de refuerzo temporal en el campo magnético terrestre para que las tormentas solares pierdan fuerza antes de alcanzar las proximidades de la Tierra.

Los científicos buscan evitar las tormentas solares

La propuesta no habla de un único dispositivo ni de una estructura fija. En realidad, todo giraría en torno a varias naves situadas en órbita geoestacionaria. En total serían seis, distribuidas alrededor del planeta y preparadas para actuar cuando fuera necesario.

Cada una transportaría materiales como bario, litio, sodio o calcio. No se trata de elementos elegidos al azar ya que los investigadores buscan sustancias que, al ser liberadas en el espacio, puedan reaccionar rápidamente con la radiación solar y además el proceso sería relativamente directo, de modo que cuando se detectara una tormenta solar especialmente intensa en dirección a la Tierra, estas naves liberarían el material almacenado. La luz del Sol haría el resto, transformándolo en una nube de plasma cargado.

Esa nube no se quedaría flotando sin más. La idea es dirigirla hacia el lado de la magnetosfera que está orientado hacia el Sol, justo donde el viento solar impacta primero. Ahí es donde el sistema pretende marcar la diferencia.

Un intento de frenar lo que llega del Sol

Cuando una tormenta solar alcanza la magnetosfera, no todo se detiene ahí. Parte de la energía consigue atravesar esa barrera natural a través de distintos procesos físicos. Uno de ellos permite que los campos magnéticos del viento solar y los de la Tierra lleguen a conectarse durante un breve periodo. Es en ese momento cuando la energía encuentra una vía de entrada más directa hacia el entorno cercano al planeta.

Lo que buscan los investigadores es complicar ese proceso. Al introducir una nube de plasma en esa zona, se modificaría el comportamiento de esa frontera invisible. La energía seguiría llegando, pero no lo haría con la misma intensidad. La comparación que utilizan algunos expertos ayuda a entenderlo. No se trata de levantar un muro infranqueable, sino de alterar el recorrido de la corriente para que llegue más debilitada. Algo así como poner obstáculos en el camino de un río para que pierda fuerza.

Las pruebas virtuales apuntan a una caída notable de la intensidad

Como ocurre con cualquier propuesta de este tipo, antes de plantear nada real se han realizado simulaciones. En este caso, el equipo ha trabajado con modelos informáticos para comprobar cómo respondería la magnetosfera si se introdujera esa nube de plasma. Uno de los escenarios recreados corresponde a un evento geomagnético reciente, registrado en mayo de 2024. No es un ejemplo menor, ya que este tipo de episodios sirve como referencia para evaluar riesgos reales.

Los resultados sorprendieron incluso a los propios investigadores. En algunos casos, la intensidad de la tormenta se reducía en más de la mitad. No desaparecía, ni mucho menos, pero sí llegaba con menos fuerza y en términos prácticos, podría significar menos impacto en satélites, menos interferencias en comunicaciones y menor riesgo para determinadas infraestructuras.

El gran problema es la escala del proyecto

Hasta aquí, la idea suena interesante. El problema aparece cuando se analizan los medios necesarios para llevarla a cabo ya que la cantidad de material que habría que utilizar en cada intervención es enorme. Los propios autores hacen una comparación bastante clara: sería equivalente a la carga de unos doce buques petroleros, así que no es una cifra menor.

A eso se suma otro detalle importante y es que una vez que ese material se libera en el espacio y se convierte en plasma, no se puede recuperar, de modo que cada operación implicaría gastar todos los recursos utilizados en ella.

Tampoco se puede ignorar el hecho de que se estaría modificando, aunque sea de forma temporal, el entorno espacial que rodea la Tierra. Aunque los cálculos apuntan a que el plasma se dispersaría en unas pocas horas sin consecuencias duraderas, cualquier paso en esa dirección requeriría estudios mucho más profundos.

Un escudo que no distingue fronteras

Hay otro aspecto curioso en todo esto. Si un sistema así llegara a funcionar, no podría aplicarse de forma selectiva. La magnetosfera rodea todo el planeta, por lo que cualquier cambio afectaría por igual a todos. Eso significa que la protección sería global. No habría forma de utilizarla para beneficiar a una región concreta ni para proteger solo determinadas infraestructuras. El efecto alcanzaría a todo el mundo al mismo tiempo.

Por ahora sin embargo, StormWall sigue siendo una propuesta que sólo existe en simulaciones y en un artículo científico y nadie sabe si llegará a desarrollarse, pero lo que sí deja claro es que algunos investigadores ya no se conforman con observar el comportamiento del Sol, sino que empiezan a plantearse si, en algún momento, será posible hacer algo más que mirar al cielo y esperar.