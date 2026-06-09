Una empresa española desafía las reglas de la ingeniería con aerogeneradores de 6 MW sin grúas, en pleno desierto y con vientos de 72 km/h

España ha conseguido un milagro en el desierto de Namibia. Una empresa española especializada en energía eólica ha conseguido instalar aerogeneradores sin grúa en condiciones de viento extremas. La turbina Goldwind GW165/6000 tendrá una potencia nominal de 6 MW y podrá dotar de energía limpia al país del sur de África y zonas cercanas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre esta importante noticia que tiene que ver con los aerogeneradores instalados en el desierto.

Nabrawind es la empresa con sede en Navarra que ha conseguido izar un aerogenerador en condiciones de viento extremo sin la necesidad de grúas. Esta empresa española describe en su página web que ofrece tecnologías innovadoras para las palas y torres de las turbinas eólicas que ayudan a resolver «los desafíos logísticos y de instalación de los nuevos aerogeneradores XXL». Y uno de estos aerogeneradores ha sido plantado en el desierto de Namibia, en el sur de África.

Todo ello gracias a la tecnología Skylift, gracias a la cual se ha completado la instalación de la primera turbina eólica Goldwind GW165/6000 en el parque eólico InnoVent Diaz, situado en el desierto de Namibia. La instalación de estos aerogeneradores en este emplazamiento generará una gran energía limpia que abastecerá el 6% de la demanda eléctrica del país.

La misión de plantar aerogeneradores sin grúas

«Nabrawind ha probado con éxito su sistema ‘sin grúa’ para la instalación de aerogeneradores en condiciones de viento extremas en Namibia». Este es el titular del comunicado publicado por esta empresa española sobre el avance de lograr instalar estos aerogeneradores que tendrán una potencia nominal de 6 MW. Esta empresa española con sede en Navarra también informa que esto supone un hito que «no solo valida esta tecnología para el sector de la energía eólica, sino que también sienta un precedente para la instalación de turbinas de gran tamaño en lugares con condiciones de viento extremas donde no se dispone de grúas de gran tamaño».

Esta gran obra de la ingeniería española ha sido gracias al sistema de elevación Skylift, que se basa en dos tecnologías que han sido desarrolladas por Nabrawind. Por un lado, el Sistema Autoerigible (Total SES), que se adapta a torres tubulares convencionales, y el llamado BladeRunner. Este es uno de los productos estrella de esta empresa, que es un sistema patentado de instalación y desinstalación de palas sin la necesidad de grúas. «Se basa en la instalación de pequeños equipos en el buje de la turbina eólica, con los que la pala se manipula directamente y asciende y desciende en posición vertical», cuenta la empresa en su página web oficial, que genera un ahorro del 70% en la instalación.

«Ambas tecnologías eliminan la necesidad de grúas de gran tonelaje, superando el principal desafío logístico en parques eólicos donde el acceso para grúas es difícil y las condiciones de viento son extremas», informa la empresa en una nota oficial publicada en su página web. Esta tecnología permite elevar cualquier tipo de torre instalando el rotor a una altura de 30-40 metros, incluso en zonas con vientos inestables a velocidades de 15 m/s y ráfagas de hasta 20 m/s. A diferencia de las grúas convencionales, que solo pueden operar con vientos de hasta 6-8 m/s.

Así que, gracias a este milagro realizado por una empresa española, el parque eólico InnoVent Diaz, situado en el desierto de Namibia, contará con siete aerogeneradores Goldwind GW165/6000. Esto, además de los cuatro aerogeneradores XMEC-Darwind XE93-2000 montados, generará 230 GWh de energía limpia (el 6 % de la demanda eléctrica del país) y evitará la emisión de 200 000 toneladas de CO₂ al año.