Conmoción entre los arqueólogos: encuentran un sarcófago romano de 5 toneladas tras permanecer intacto durante más de 1.500 años

Encuentran un sarcófago romano de 5 toneladas tras permanecer intacto durante más de 1.500 años, generando conmoción entre los arqueólogos. Es hora de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos. Estos expertos no dudan en darnos una situación que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. La historia la vamos recreando con la ayuda de unos profesionales que saben muy bien lo que puede acabar siendo esencial en estas jornadas en las que cada gesto cuenta.

Nos trasladamos en el tiempo a unos 1.500 años, a esos días en los que quizás nadie hubiera imaginado este cambio de ciclo que quizás hasta el momento no conocíamos. La historia se escribe en cada uno de los elementos que aparece en esta descripción que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. En un sarcófago romano de 5 toneladas pueden aparecer infinidad de elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días un cambio de tendencia que nos dará datos de un imperio que ya ha desaparecido.

Los arqueólogos están conmocionados

La conmoción ha llegado a unos arqueólogos que han descubierto en cada paso una serie de novedades que pueden acabar siendo los que nos darán en estos días un plus de buenas sensaciones que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

Esta historia que quizás hasta ahora no habíamos tenido en consideración se convierte en una pieza más de un gran puzle. Con cada uno de los descubrimientos que van llegando a nuestro día a día, podremos ponernos en situación. Son más y más datos que van llegando y que se traducen en un cambio de tendencia que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado.

Es hora de tener en nuestro poder ciertos detalles que aparecen de forma inesperada con una situación que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar y para hacerlo tocará conocer qué es lo que nos estará esperando en unos días que quizás hasta la fecha estaríamos pendientes de este tipo de situaciones que nos costará creer.

Los arqueólogos están en shock ante un detalle que ha aparecido en una tumba que puede darnos unos datos del todo inesperados sobre los romanos.

Encuentran un sarcófago romano de 5 toneladas tras permanecer intacto durante más de 1.500 años

Un sarcófago romano de 5 toneladas ha permanecido intacto durante 1.500 años, siendo uno de los descubrimientos del año que puede darnos más pistas de la forma en la que vivieron nuestros antepasados. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada gesto cuenta.

Tal y como nos explican los expertos de Archeology News: «Los arqueólogos que trabajan en la ciudad croata de Cavtat han descubierto un raro sarcófago romano tardío que permaneció sellado y sin tocar durante más de 1.500 años. El hallazgo se dio durante excavaciones de emergencia en un sitio en la calle Zorina, en el corazón de la antigua colonia romana de Epidaurum».

Siguiendo con la misma explicación: «El equipo de excavación, dirigido por la arqueóloga Helena Puhara de los Museos y Galerías de Konavle, documentó muchos entierros en todo el sitio. Un entierro se destacó rápidamente. Enterrado a unos tres metros bajo tierra había un enorme sarcófago de piedra que pesaba aproximadamente cinco toneladas. Los investigadores identificaron el monumento como un sarcófago tipo Salona, un estilo vinculado a los talleres en Salona, la capital de la provincia romana de Dalmacia. Los arqueólogos datan la tumba en algún lugar entre los siglos IV y VI d.C., un período en el que el mundo romano estaba experimentando importantes cambios sociales y culturales».

Los arqueólogos se han quedado en shock: «Lo que hace que este hallazgo sea inusual es su condición. El sarcófago permaneció exactamente donde los antiguos constructores lo colocaron. Incluso el mortero de cal utilizado para sellar la tapa sobrevivió intacto. Los arqueólogos no encontraron signos de saqueo, perturbación o movimiento posterior. En Croacia, los ejemplos de sarcófagos sellados conservados en su posición original son extremadamente poco comunes. Las tumbas antiguas a menudo sufren daños a lo largo de los siglos. Los ladrones de tumbas, los trabajos de construcción y los procesos naturales con frecuencia perturban los lugares de enterramiento mucho antes de que los arqueólogos los alcancen. Este entierro escapó de esas amenazas, dejando a los investigadores con una rara oportunidad de examinar una tumba de la Antigüedad Tardía sin ser perturbada. Abrir el sarcófago requirió una planificación cuidadosa. Los especialistas primero documentaron cada detalle de la estructura antes de levantar la pesada tapa. En el interior, encontraron los restos de un solo individuo. El esqueleto no había sobrevivido bien, pero los arqueólogos recuperaron depósitos orgánicos y otros materiales de la cámara funeraria».