Descubren un enorme espacio oculto dentro de la Gran Pirámide de Keops: mide al menos 30 metros y lleva oculto más de 4.500 años

Algo más de 4.500 años después de la construcción de la Gran Pirámide de Giza, los arqueólogos siguen intentando encontrar respuestas a las mayores preguntas que se ha hecho la humanidad durante siglos. Si bien los avances en ciencia y tecnología han aportado mucha luz en numerosos ámbitos, algunos misterios siguen sin resolverse.

Las pirámides de Egipto son uno de los mejores ejemplos de las estructuras más importantes jamás edificadas por el hombre. Su vasto tamaño, precisión arquitectónica y antigüedad siempre han generado admiración entre propios y extraños, pero al mismo tiempo han dado pie a innumerables teorías sobre su origen.

Que si fueron construidas por extraterrestres, que si existieron civilizaciones más avanzadas con tecnología muy superior a la nuestra, que si son producto de energías ocultas… Las pirámides se han convertido en un objeto interminable de especulaciones. No obstante, los expertos afirman que no existe evidencia científica que sostenga tales afirmaciones.

La explicación de los arqueólogos

Mark Lehner, reputado egiptólogo y director de la organización Ancient Egypt Research Associates, que lleva varias décadas analizando la zona de Giza, recalca que tenemos bastante evidencia material de las personas que levantaron estos inmensos edificios. En los bloques de piedra aún se pueden ver rastros de herramientas, restos de mortero e incluso inscripciones con los nombres de los que trabajaron allí.

Un misterioso vacío de 30 metros

Uno de los descubrimientos más fascinantes de Giza ocurrió en 2017, cuando investigadores de la iniciativa internacional ScanPyramids hallaron un enorme espacio, hasta la fecha ignorado, dentro de la pirámide de Keops.

A través de un procedimiento especial conocido como tomografía de muones, que utiliza partículas generadas por la acción de la radiación cósmica, los científicos pudieron examinar el interior de la pirámide sin dañar la estructura del arcaico edificio.

En relación a la Gran Galería, descubrieron un vacío de más de 30 metros de extensión. Dicho descubrimiento fue todo un hito y despertó el interés de la comunidad científica, pero también varias teorías sobre posibles cámaras ocultas y objetos valiosos.

La posible explicación a este hecho

No obstante, los profesionales avisan que no hay pruebas de que haya un tesoro, una tumba o cualquier otro elemento arqueológico en este terreno. Una de las posibles justificaciones es que el vacío tenía una función constructiva y servía para aliviar el descomunal peso de los bloques de piedra que se encontraban sobre la galería.

Otra posibilidad es que se haya creado tras el propio proceso de construcción. El misterio se avivó con vehemencia con el hallazgo de otro corredor, de longitud cercana a nueve metros, próximo a la cara norte de la pirámide, que fue abierto para todo el mundo en 2023.

Este último se trata de un descubrimiento independiente, y aún no se ha aclarado totalmente la finalidad de ambas zonas. Los arqueólogos actúan con pies de plomo, dado que la investigación debe llevarse a cabo sin poner en peligro uno de los monumentos más importantes del patrimonio cultural mundial.