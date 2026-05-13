Cúmulo globular M13 mayo 2026: cómo ver el Gran Cúmulo de Hércules con binoculares esta temporada

Si hay un objeto de cielo profundo que engancha rápido incluso a quien apenas empieza en astronomía, ese es M13. El Gran Cúmulo de Hércules no tiene el dramatismo visual de Saturno con sus anillos ni el impacto inmediato de la Luna llena. Pero cuando lo localizas por primera vez, cambia algo. Estás viendo una concentración brutal de estrellas antiquísimas orbitando la Vía Láctea desde hace miles de millones de años. Y lo mejor: no necesitas un observatorio profesional para encontrarlo.

Mayo de 2026 es un momento muy bueno para observarlo desde España y buena parte del hemisferio norte, porque Hércules empieza a ganar altura en horarios razonables y M13 ya deja de ser un objetivo de madrugada exclusiva.

Qué es exactamente M13

Se trata de un cúmulo globular, llamado Messier 13 por los científicos. Es decir, una enorme esfera gravitacional de estrellas muy antiguas. Se dice que tiene más de cien mil estrellas y le separan de la Tierra más de de 25.00 años luz.

Lo curioso es que, visualmente, no parece una “megaciudad estelar”. Con prismáticos se ve más bien como una pequeña mancha difusa. Muy discreta. Pero esa manchita contiene una barbaridad de estrellas.

¿Se puede ver M13 en mayo de 2026?

De hecho, mayo marca el inicio práctico de una de las mejores temporadas para observar el Gran Cúmulo de Hércules desde latitudes como España. A principios de mayo aparece más bajo durante las primeras horas nocturnas, pero conforme avanza el mes gana altura. A finales de mayo ya resulta mucho más cómodo localizarlo en la segunda mitad de la noche.

En junio, julio y agosto estará aún mejor colocado. Pero mayo tiene una ventaja clara: temperaturas más agradables y, según la fase lunar, ventanas de observación muy limpias.

Si observas desde España, Hércules empieza a asomar claramente hacia el este durante la noche, elevándose progresivamente.

Cómo encontrar M13 en el cielo

Aquí es donde mucha gente se atasca, porque no es un objeto que “salte a la vista”. El truco está en encontrar primero la constelación de Hércules. Y no, Hércules no es precisamente la constelación más intuitiva del firmamento.

Busca primero dos referencias mucho más fáciles: Vega y Arcturus. Vega, brillante y azulada, es imposible de ignorar cuando gana altura. Arcturus tiene ese tono anaranjado muy reconocible. Entre ambas referencias aparece una figura conocida como el Keystone de Hércules, una especie de cuadrilátero irregular que sirve como mapa visual.

M13 se encuentra entre dos estrellas de ese patrón: Eta Herculis y Zeta Herculis.

No exactamente en el centro, más o menos a un tercio del trayecto desde Eta hacia Zeta.

Mejor binoculares para observar M13

No necesitas gastar una fortuna. Las configuraciones más realistas:

10×50

Probablemente la opción más equilibrada. Buen aumento, luminosidad razonable y todavía manejables sin trípode.

Probablemente la Buen aumento, luminosidad razonable y todavía manejables sin trípode. 7×50

Más luminosos, campo amplio, fáciles para principiantes. Menos detalle que 10×50.

Más luminosos, campo amplio, fáciles para principiantes. Menos detalle que 10×50. 15×70

Aquí M13 ya gana bastante presencia. Sigue viéndose como nube estelar, pero con mejor definición. Lo ideal es usar trípode.

Si el objetivo principal es astronomía casual, unos 10×50 siguen siendo la apuesta lógica.

Con telescopio: aquí cambia totalmente la historia

Con un telescopio pequeño ya deja de parecer una simple mancha.

Con aperturas aproximadas:

70 mm – 90 mm

Empieza a mostrar estructura granular.

Empieza a mostrar estructura granular. 114 mm – 130 mm

Ya puedes insinuar resolución en bordes bajo buen seeing.

Ya puedes insinuar resolución en bordes bajo buen seeing. 150 mm o más

Aquí M13 empieza a convertirse en espectáculo serio.

La periferia literalmente parece desgranarse en estrellas individuales.

Mejor hora para observarlo en mayo 2026

La clave es la altura, cuanto más alto esté sobre el horizonte mejor. Menos turbulencia atmosférica, menos absorción, menos suciedad lumínica.

En mayo 2026, desde España:

Primeras semanas: mejor en madrugada.

Mitad de mes: ya viable antes.

Finales de mayo: bastante cómodo desde noche avanzada.

Si puedes elegir, apunta a cuando supere unos 30–40 grados de altura. 00

¿Se puede ver a simple vista?

Técnicamente, sí. Prácticamente… depende muchísimo. Con magnitud cercana a 5,8, entra en el rango límite del ojo humano bajo cielos realmente oscuros.

Pero “verlo” sería más detectar una presencia muy tenue que disfrutar del objeto.

Desde ciudad, olvídalo. Desde un cielo rural excelente, observadores experimentados sí pueden detectarlo.

Estamos hablando de estrellas que se formaron hace más de 10.000 millones de años. Algunas probablemente nacieron cuando nuestra galaxia todavía estaba organizándose. Eso cambia bastante la perspectiva.

Errores típicos al intentar encontrarlo

Pasan siempre.

Confundir estrellas débiles cercanas con M13.

Muy común.

con M13. Muy común. Buscar demasiado pronto.

Si Hércules está bajo, el contraste empeora mucho.

Si Hércules está bajo, el contraste empeora mucho. Esperar una imagen espectacular con prismáticos.

No funciona así.

con prismáticos. No funciona así. Intentar desde centro urbano con contaminación lumínica fuerte.

Complica bastante.

con contaminación lumínica fuerte. Complica bastante. No dejar adaptar la vista a la oscuridad.

Dale mínimo 20 minutos.

Mayo 2026: ¿merece la pena intentarlo?

Sí merece la pena que intentes ver el espectáculo, sobre todo si estás empezando con observación de cielo profundo. No se trata de una pequeña nube, sino que es una esfera gigantesca de soles antiguos suspendida en el halo galáctico.

Lecturas recomendadas

Guía de las constelaciones

Observar las constelaciones