Conmoción entre los biólogos: descubren un insólito «hexacoral» que destroza todas las leyes de la evolución

Un insólito «hexacoral» parece desafiar todas las leyes de la evolución. Durante décadas, se creyó que las especies separadas por océanos evolucionaban de forma distinta, pero este organismo rompe ese principio básico. Ahora, los científicos intentan entender cómo puede mantenerse prácticamente igual pese a estar a miles de kilómetros de distancia.

El hallazgo fue realizado por investigadores de la University of Hawaiʻi at Mānoa, en colaboración con la University of the Ryukyus, y publicado en la revista científica Frontiers of Biogeography. El equipo analizó a los llamados zoantarios, un grupo de hexacorales estrechamente emparentados con anémonas y corales.

Lo que encontraron fue tan inesperado como desconcertante: estos organismos son casi idénticos —tanto genética como visualmente— en el Atlántico y el Indo-Pacífico, dos regiones que históricamente se consideraban completamente separadas desde el punto de vista evolutivo.

Un «hexacoral» que desafía las reglas de la evolución

Los zoantarios están obligando a revisar una de las ideas más sólidas de la biología: que las especies evolucionan de forma distinta cuando quedan aisladas por grandes barreras geográficas. Sin embargo, este grupo de hexacorales muestra una divergencia genética sorprendentemente baja entre océanos, algo inusual en el mundo marino.

En condiciones normales, los arrecifes del Indo-Pacífico albergan hasta diez veces más especies que los del Atlántico, y las diferencias entre ambos ecosistemas son marcadas. Pero en este caso, los zoantarios parecen ignorar esa regla.

El hallazgo comenzó con una inmersión desconcertante

La investigación tuvo un origen inesperado. La científica Maria Santos observó durante una inmersión en Okinawa que estos organismos eran idénticos a los que había estudiado en Brasil.

Ese “déjà vu” submarino fue el punto de partida para una pregunta clave: ¿cómo pueden especies separadas por miles de kilómetros ser prácticamente iguales?

Los científicos creen que una de las claves está en su extraordinaria capacidad de dispersión. Las larvas de estos organismos pueden sobrevivir más de 100 días en mar abierto, lo que les permite recorrer enormes distancias.

A esto se suma un fenómeno conocido como «rafting», mediante el cual viajan adheridos a restos flotantes. Esta combinación les permite conectar poblaciones separadas por océanos enteros.

Estos corales evolucionan más lentamente que otras especies

Otro factor determinante es su ritmo evolutivo. A diferencia de otros organismos marinos, los zoantarios cambian genéticamente de forma mucho más lenta, lo que permite que mantengan características similares incluso tras largos períodos de separación geográfica.

Este comportamiento contradice las expectativas clásicas de la evolución y abre nuevas preguntas sobre cómo funcionan realmente estos procesos en el océano.

El descubrimiento no solo impacta en la teoría evolutiva, sino también en el estudio del cambio climático. A medida que los corales tradicionales se ven afectados por el calentamiento global, los zoantarios están comenzando a ocupar esos espacios.

En algunos casos, incluso logran desplazar a los corales pétreos, generando lo que los científicos llaman «cambios de fas» en los ecosistemas marinos. Comprender este proceso será clave para anticipar cómo serán los arrecifes del futuro.

Un mapa global para entender el océano

El estudio también permitió crear el primer «atlas global» de estos organismos, combinando datos de ADN con registros que van desde México hasta Filipinas. Este mapa ofrece una base inédita para analizar cómo las especies marinas responden a los cambios ambientales.

Lejos de ser una rareza aislada, este hexacoral podría convertirse en una pieza clave para entender la evolución, la resiliencia y el futuro de la vida en los océanos.