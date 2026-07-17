Cómo se forma un volcán: tipos, erupciones y cuántos hay activos en el mundo

La Tierra bajo nuestros pies no es la roca inerte que parece. En realidad, es un sistema dinámico que, de vez en cuando, necesita soltar presión. Un volcán no es más que esa válvula de escape. Imagina una grieta en la corteza terrestre donde el material del manto, fundido por temperaturas que nos cuesta siquiera imaginar, busca el camino hacia la superficie.

Todo empieza abajo, muy abajo, donde el calor es tan extremo que las rocas se transforman en magma. Ese magma, al ser menos denso que las rocas sólidas que lo rodean, empieza a ascender como una burbuja de aceite en el agua. Se acumula en cámaras magmáticas, que funcionan como enormes depósitos subterráneos. Si la presión es suficiente, el magma busca fisuras y sube. Cuando finalmente rompe la superficie, tenemos una erupción. Puede ser una salida tranquila, casi tímida, o una explosión cataclísmica que cambia el clima de medio planeta.

Tipología de volcanes

No todos los volcanes juegan con las mismas reglas. Tienes los de escudo, como los de Hawái, que son montañas anchas y tendidas. Su lava es muy fluida y recorre kilómetros antes de enfriarse. Son volcanes relativamente predecibles; puedes verlos «beber» lava y no suelen suponer una amenaza mortal si no te acercas demasiado.

Luego están los estratovolcanes, los de perfil clásico, con esa forma cónica perfecta que vemos en las fotos. Son los malhumorados. Su magma es espeso, viscoso, y suele atascar la chimenea, acumulando presión hasta que, inevitablemente, estalla. El Etna o el Fuji entran en esta categoría. Por último, están los supervolcanes, que más que montañas son depresiones gigantescas. Cuando uno de ellos despierta, no es una erupción local; es un evento que altera la vida global. Por fortuna, son extremadamente escasos.

¿Cuántos hay ahí fuera?

La cifra siempre baila, pero los vulcanólogos suelen hablar de unos 1.500 volcanes potencialmente activos. La gran mayoría se esconden bajo el mar o en lugares remotos. No están repartidos al azar; el Cinturón de Fuego del Pacífico es su hogar principal, un arco de tensión tectónica donde las placas de la corteza chocan o se hunden unas bajo otras, facilitando que el magma encuentre su salida. Si buscas riesgo volcánico, ahí es donde están los focos.

Predecir una erupción es el gran reto de la geología moderna. No hay una «bola de cristal» sísmica, pero tenemos sensores que escuchan al volcán. Cuando el magma sube, fractura la roca y genera temblores. Son sismos pequeños, a veces imperceptibles para nosotros, pero que marcan el ritmo del ascenso.

También medimos la deformación del terreno; el volcán se hincha como un globo antes de soltar aire. Además, el análisis de gases es clave. Si de repente el volcán empieza a exhalar niveles anormales de dióxido de azufre o helio, es una señal clara de que algo está moviéndose en las profundidades.

Algunos puntos especialmente críticos

Ahora mismo, hay puntos calientes que tienen a los científicos en alerta constante. El Kilauea en Hawái es un viejo conocido que rara vez descansa, pero los que realmente quitan el sueño son otros. El monte Merapi en Indonesia es un vecino peligroso para millones de personas por su densidad de población y su temperamento explosivo. O el Nevado del Ruiz, en Colombia, que sigue siendo una herida abierta en la memoria de la vulcanología por el riesgo de lahares, esas avalanchas de lodo que se llevan todo por delante.

El caso de España

Aunque la península nos da una falsa sensación de calma volcánica, el subsuelo español tiene historia y, sobre todo, puntos calientes muy vivos. Si miramos hacia donde el riesgo es algo más que una teoría geológica, nuestras miradas deben dirigirse inevitablemente hacia las Islas Canarias. No es que el resto del país sea una balsa de aceite, pero en el archipiélago la actividad es un proceso continuo.

Tenerife es, sin duda, el escenario más complejo. El Teide no es solo una montaña icónica; es un edificio volcánico complejo donde conviven zonas de desgasificación y una estructura que, tras siglos de aparente sosiego, sigue siendo monitorizada con lupa. No se trata de alarmismo, sino de entender que estamos sobre un sistema donde la sismicidad y los cambios en los gases nos cuentan qué ocurre en la profundidad.

El volcán de la Palma

Luego tenemos la memoria fresca de La Palma. El Tajogaite demostró que, cuando la tierra decide abrirse, la escala humana queda en segundo plano. La isla mantiene una dinámica donde el vulcanismo no es un accidente, sino su razón de ser geológica.

La clave aquí es la vigilancia. Las redes de sensores no descansan porque, en un terreno tan joven y activo, la frontera entre un periodo de calma y una nueva erupción es, sencillamente, una cuestión de tiempo y presión tectónica.

Conclusión

Vivir cerca de un volcán es aceptar un pacto tácito con la naturaleza. Son tierras fértiles, paisajes sublimes y, a la vez, recordatorios constantes de que, a pesar de nuestra tecnología y nuestras ciudades, el planeta sigue siendo un organismo vivo, con sus propios tiempos y sus propias formas de respirar. Cada volcán es una historia distinta, un recordatorio de que bajo la corteza solo hay fuego.