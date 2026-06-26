Los científicos no salen de su asombro: descubren una habilidad inaudita en las abejas que sólo se había observado en humanos, monos y cuervos

Un grupo de investigadores de Finlandia ha hecho un importante descubrimiento que tiene que ver con la habilidad de las abejas y que antes solo había sido vista en humanos, monos o cuervos. Los resultados han sido publicados en la prestigiosa revista Science y han dado la vuelta al mundo por su asombrosa conclusión: los abejorros han demostrado una capacidad espontánea para resolver problemas.

«Resolución espontánea de problemas en abejorros». Así reza el titular del estudio publicado en la revista Science, que ha sido llevado a cabo desde Finlandia por investigadores de la Universidad de Oulu, la Universidad de Helsinki y la Universidad de Turku. Estos expertos en la materia han dado con un importante descubrimiento en estos insectos que ahora tendrían altas capacidades para resolver problemas en unas habilidades mentales solo vistas con anterioridad en humanos o monos.

Durante estos experimentos en los que fueron protagonistas estos Bombus terrestris, las abejas habrían resuelto problemas de manipulación de objetos sin ser previamente enterradas para ello. Estos abejorros resolvieron de forma correcta que una flor azul ofrecía una recompensa y para acceder a ella tenían que llevar a cabo un pequeño ‘ejercicio’ al que antes no se habían enfrentado.

«Se trata, esencialmente, de una versión insectil del clásico problema de la caja y el plátano. El animal debe comprender que un objeto puede ser reposicionado y luego utilizado como herramienta para alcanzar un objetivo que de otro modo sería inaccesible. Lo más destacable del resultado es que este tipo de resolución espontánea de problemas se demuestra ahora en un insecto», afirmó Olli Loukiola, profesor adjunto de la Universidad de Oulu y coautor principal del estudio, en un comunicado publicado por este centro.

La nueva habilidad de las abejas

Akshaye Bhambore, de la Universidad de Oulu, ha sido uno de los líderes de este proyecto y ha manifestado que: «Lo que hace que este comportamiento sea especialmente notable es que las abejas nunca habían sido entrenadas para hacer rodar la bola. Este era un desafío completamente nuevo. Su comportamiento parecía estar dirigido a un objetivo, y los individuos que tuvieron éxito mostraron patrones de movimiento más específicos».

En el resumen del estudio realizado por la revista Science también deja claro que investigaciones recientes antes habían confirmado que los abejorros son cognitivamente mucho más avanzados, pero «no se había demostrado que pudieran alcanzar uno de los niveles más altos de rendimiento cognitivo: la capacidad de resolver un problema de forma espontánea».

«Investigamos si los abejorros (Bombus terrestris) podían resolver espontáneamente una tarea novedosa de manipulación de objetos», se puede leer en el abstracto del estudio en el que se llegó a la conclusión de que estos resultados «aportan evidencia de que los abejorros pueden exhibir una resolución espontánea de problemas, desafiando la noción de que tales habilidades cognitivas avanzadas sean exclusivas de los vertebrados con cerebros grandes».

«Observar cómo las abejas resolvían la tarea fue realmente fascinante», dijo la coautora Ece Nur Akmeşe, de la Universidad de Helsinki. «No afirmamos que las abejas piensen como los humanos. Pero nuestros hallazgos demuestran que los cerebros en miniatura pueden generar soluciones flexibles a problemas novedosos de maneras que apenas estamos empezando a comprender», concluye Loukola, quien actualmente trabaja como investigador sénior en la Universidad de Turku.