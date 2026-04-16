Científicos huyen de una tormenta en la Antártida y acaban descubriendo una isla que no aparece en ningún mapa

Lo que comenzó como una maniobra de emergencia en plena tormenta terminó en un hallazgo sorprendente. Un grupo de científicos que operaba en la Antártida descubrió una isla que no figuraba en ningún mapa moderno, revelando que incluso en uno de los territorios más estudiados del planeta aún quedan muchos secretos por descubrir.

El descubrimiento se ha producido en 2026 durante una misión científica en el mar de Weddell, una de las zonas más remotas de la Antártida.

A bordo del rompehielos Polarstern, un equipo de 93 científicos internacionales se vio obligado a modificar su ruta debido a un fuerte temporal y la necesidad de buscar un refugio cerca de la isla Joinville. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado para los científicos.

De iceberg a isla

Durante una pausa de camino al refugio, los científicos detectaron lo que parecía una especie de iceberg extraño, con un aspecto mucho más oscuro de lo habitual.

Tras observarlo más de cerca y analizarlo con una serie de instrumentos especializados, los científicos descubrieron que no se trataba de hielo, sino de una formación rocosa: una isla hasta entonces desconocida.

La isla mide aproximadamente 130 metros de largo, 50 metros de ancho y sobresale unos 16 metros sobre el nivel del mar.

Una zona de peligro

Lo más llamativo del descubrimiento es que la zona ya aparecía en algunas cartas náuticas, pero no como tierra firme.

Los mapas lo señalaban simplemente como una «zona de peligro» sin especificar qué había exactamente en ese lugar.

Además, la posición real de la isla se encontraba mal localizada en los registros, lo que explica por qué había pasado desapercibida para los científicos durante años.

Misterio de la Antártida

Más allá de su tamaño, el hallazgo tiene un valor bastante simbólico, ya que demuestra la importancia de mantener la exploración científica.

En un mundo que aparentemente está cartografiado entero, la naturaleza aún guarda bastantes sorpresas. Y, en este caso, hizo falta una tormenta para poder encontrar a esta isla.