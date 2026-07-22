El asteroide Apophis podría ser visible para el 90% de la población de la Tierra durante su sobrevuelo: será en el año 2029

Según los científicos, hasta el 90% de la población mundial podría contemplar a simple vista el paso del enorme asteroide Apophis, conocido como el «Dios del Caos», cuando se aproxime a la Tierra en 2029. Esta roca espacial, con un tamaño comparable al de un rascacielos, pasará más cerca de nuestro planeta que algunos satélites artificiales, convirtiéndose en un fenómeno astronómico que sólo ocurre «una vez cada milenio».

Será la primera ocasión en la que la humanidad haya podido anticipar con tanta precisión el sobrevuelo de un asteroide visible sin necesidad de telescopios, según destacaron los investigadores durante el taller Apophis T-3 Years, celebrado los días 18 y 19 de junio en la Universidad de Padua, en Italia. «Avistar a Apophis a su paso es una forma de experimentar una vivencia cósmica compartida, de darse cuenta de lo insignificante que es la Tierra en la inmensidad del espacio», declaró Richard Binzel, científico planetario y experto en asteroides del MIT, en un correo electrónico a Live Science.

El acercamiento del asteroide Apophis a la Tierra

El asteroide 99942 Apophis, conocido simplemente como Apophis, tiene una característica forma de cacahuete y un diámetro máximo de unos 450 metros, una altura similar a la del Empire State Building. En caso de impactar contra la Tierra, liberaría suficiente energía como para devastar una ciudad entera.

Los científicos creen que se formó en el cinturón principal de asteroides, situado entre Marte y Júpiter, aunque en la actualidad orbita el Sol entre las trayectorias de Venus y la Tierra, completando una vuelta aproximadamente cada 10,5 meses. Su nombre procede de Apep, la deidad egipcia asociada a la oscuridad y el caos, motivo por el que también se le conoce como el «Dios del Caos».

El 13 de abril de 2029, Apophis protagonizará uno de los acercamientos más espectaculares jamás registrados. Durante ese sobrevuelo pasará a una distancia de unos 30.600 kilómetros de la Tierra, según datos de The Planetary Society. Aunque estará mucho más lejos que la Estación Espacial Internacional, se situará incluso por debajo de la órbita de numerosos satélites geoestacionarios.

En la actualidad, los cálculos orbitales indican que no existe ninguna posibilidad de que Apophis choque contra la Tierra durante su histórico acercamiento de 2029 ni en el próximo siglo. Aun así, algunos investigadores señalan que es importante seguir vigilando su trayectoria, ya que pequeñas variaciones provocadas por factores como la gravedad o el efecto de la radiación solar pueden modificar ligeramente su órbita con el paso del tiempo.

Por este motivo, la comunidad científica prepara una campaña internacional de observación sin precedentes. Telescopios repartidos por todo el mundo seguirán el recorrido de Apophis para obtener datos de gran precisión sobre su composición, estructura y movimiento. Actualmente, hay dos misiones espaciales en marcha. Por un lado, RAMSES (Rapid Apophis Mission), desarrollada por la Agencia Espacial Europea (ESA), que acompañará al asteroide durante su sobrevuelo para analizar cómo el campo gravitatorio terrestre puede modificar su forma, su rotación y su trayectoria.

Y, por otro lado, OSIRIS-APEX, de la NASA. Esta sonda se acercará a apenas unos metros de la superficie de Apophis y realizará un detallado estudio del asteroide mediante cámaras de alta resolución, espectrómetros y un altímetro láser, con el objetivo de elaborar un mapa preciso de su composición y relieve. La NASA ha aclarado que esta operación será exclusivamente de observación y que no está previsto recoger ni traer muestras de Apophis a la Tierra.

Año Internacional de la Concienciación sobre los Asteroides y la Defensa Planetaria

El acontecimiento es tan importante que las Naciones Unidas han proclamado 2029 como el «Año Internacional de la Concienciación sobre los Asteroides y la Defensa Planetaria», con el objetivo de impulsar la investigación y la preparación frente a posibles amenazas procedentes del espacio.

«El 13 de abril de 2029, el asteroide (99942) Apofis pasará, de forma segura, a unos 32.000 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra, dentro de la órbita geoestacionaria, sin suponer amenaza alguna para nuestro planeta. Este acercamiento extremadamente próximo hará que el asteroide sea visible a simple vista para miles de millones de personas en un cielo despejado de noche. Se tratará de un acontecimiento extraordinario en el milenio y una ocasión única para una campaña mundial de concienciación sobre los asteroides, por su valor científico y como recurso, además de por el peligro que pueden representar.

En su resolución 79/86, de fecha 4 de diciembre de 2024, la Asamblea General declaró 2029 como Año Internacional de la Concienciación sobre los Asteroides y de la Defensa Planetaria, para aprovechar la aproximación cercana del asteroide Apophis 99942 para sensibilizar a la población mundial sobre los asteroides. Esta iniciativa resalta la labor de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos como plataforma única en el mundo para mitigar el posible peligro que supone el impacto contra el planeta de los objetos cercanos a la Tierra, y para llevar a cabo una campaña educativa en todo el mundo sobre este tipo de objetos», detalla la ONU.