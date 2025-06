Adiós a la alopecia: la solución española que promete cambiarlo todo

Hay una solución española contra la alopecia que promete cambiarlo todo y que puede acabar siendo el que marque estos días que tenemos por delante. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de novedades que pueden acabar siendo las que acaben para siempre con un problema que debe tener fácil solución. En concreto, debemos empezar a visualizar un cambio que puede ser clave y que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener tan cerca. El fin de las cabezas sin pelo puede estar en una investigación española.

Hay cada vez más personas que pierden cabello, aunque también, existen cada vez más tratamientos e intervenciones para conseguir revertir este problema que afecta desde los más jóvenes a los mayores. No hay edad para una pérdida del cabello que puede acabar siendo la que nos afecte en gran medida ante estos cambios que hasta el momento no pensábamos que podríamos tener en mente. Es hora de dejar salir una serie de novedades destacadas que hasta el momento no pensábamos que podríamos tener en consideración y que podría acabar siendo clave. La alopecia parece que tiene los días contados.

La alopecia va a pasar a la historia

Lo que parecía imposible, la ciencia lo ha hecho posible, un cambio en la forma de visualizar esta situación del todo inesperada que nos hace despedirnos por todo lo alto de un problema que afecta a cada vez más personas. En España la alopecia es un problema.

Desde el Instituto Médico Dermatológico nos explican que: «Un reciente estudio señaló que España es el segundo país del mundo con más casos de alopecia, solo superado por la República Checa y por delante de Alemania. Actualmente, se estima que casi el 50% de la población española padece problemas de caída del cabello y más del 90% de los casos es de tipo androgénico, es decir, por causas genéticas y hormonales. En contraparte está China y su escueto 19,24% así como el resto de los países del sudeste asiático, que destacan por su buena salud capilar».

Por lo que, este descubrimiento puede acabar siendo clave para un gran número de personas que sin duda alguna pueden beneficiarse de un tratamiento que cambiará su vida para siempre. Estos científicos españoles parece que han dado con la clave del éxito para despedirse para siempre de la alopecia.

Esta solución española promete cambiarlo todo

Tal y como informan desde la web del propio hospital: «Una investigación llevada a cabo sobre modelo animal por dermatólogos del Hospital Clínico San Carlos, de la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid, ha logrado revertir en ratones los efectos de la alopecia androgénica, el tipo más prevalente de pérdida del cabello, mediante la combinación de células madre derivadas del tejido adiposo y la molécula energizante trifosfato de adenosina. Ha sido publicada en la prestigiosa revista científica ‘Stem Cell Research and Therapy’. Este hallazgo, el primero de estas características que se publica a nivel mundial, abre nuevas posibilidades en el tratamiento regenerativo del cabello. La alopecia androgénica -o calvicie común- es un trastorno dinámico y progresivo de la pérdida de cabello, que afecta tanto a hombres como a mujeres. Su incidencia aumenta con la edad, afectando hasta un 80% de la población masculina a lo largo de su vida -entre el 30 y el 50% en menores de 50 años-, y alrededor del 40% en las mujeres, que experimentan algún grado de pérdida de cabello a partir de los 50 años. La pérdida de cabello puede repercutir en la autoestima de quien la padece y en su calidad de vida».

Siguiendo con la misma explicación: «Según los resultados del estudio llevado a cabo por los investigadores de este hospital público madrileño, el 100% de los ratones machos que recibieron el tratamiento con dosis bajas de células madre y trifosfato de adenosina repoblaron el pelo: el 50% de ellos de forma total y el otro 50% de forma intensa; mientras que en ratones hembra lo hicieron el 90% con dosis medias de células madre y la molécula energizante. De ellos, el 50% consiguió una repoblación total y el 40% intensa. La combinación de células madre derivadas del tejido adiposo y trifosfato de adenosina “estimula la regeneración capilar al unir, a la capacidad regenerativa de las primeras, la energía aportada por la segunda. Esta sinergia favorece la recuperación del folículo piloso, promoviendo el crecimiento del pelo “, explica el jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Clínico San Carlos, Eduardo López Bran. Actualmente existen distintos tratamientos para la pérdida del pelo que incluyen terapias farmacológicas, láser capilar, plasma rico en plaquetas y trasplante de la unidad folicular, si bien no están exentos de ciertas limitaciones. Por ello, este estudio, que se ha llevado a cabo por dermatólogos del Hospital Clínico San Carlos, se ha puesto en marcha para evaluar “la eficacia y seguridad de un tratamiento regenerativo basado en la implantación de células madre derivadas del tejido adiposo en distintas combinaciones con trifosfato de adenosina para el tratamiento de la alopecia androgénica masculina y femenina”, apunta López Bran. Aunque los resultados de esta investigación son prometedores, los autores señalan que se necesitarán ensayos clínicos adicionales para confirmar su eficacia y seguridad en humanos».