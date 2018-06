Plutón no está solo entre los planetas enanos del Sistema Solar. Este alejado mundo que tiene un complejo sistema de satélites no es el único en su especie, aunque estos cuerpos de menor tamaño y comportamiento singular no suelen salir en los libros. Por eso es importante conocer algunos de los más grandes y curiosos.

Por ejemplo, Ceres, que está siendo objeto de estudio y un lugar mucho más complejo de lo que se pensaba. Este pequeño mundo del Cinturón de Asteroides entre Marte y Júpiter se creó con los restos de la formación del Sistema Solar. Descubierto en 1801 por Giuseppe Piazzi, antes incluso que Plutón, se ha demostrado que posee una gran cantidad de materia orgánica y agua, por lo que podría ser vital para el futuro de la humanidad.

Si nos vamos un poco más lejos, llegamos al Cinturón de Kuiper, otro lugar espectacular del Sistema Solar del que sabemos muy poco. Se cree que en sus proximidades podría haber un noveno mundo que explicaría ciertas anomalías en los comportamientos de los planetas exteriores.

Aquí encontramos un buen número de planetas enanos, algunos muy curiosos, como Eris. Este pequeño mundo llegó a ser considerado como el famoso planeta X, e incluso posee un satélite propio, que ha sido bautizado como Disnomia.

Y si nos seguimos moviendo por el Cinturón de Kuiper, podemos alcanzar Makemake. Bautizado así debido a un dios de la isla de Pascua y sagrado para los Rapa Nui, se ha descubierto que posee una superficie bastante rica en etano y metano congelado. No estaría mal investigar un poco más la zona, pues seguro que esconde muchas más sorpresas.

Otros planetas enanos del Sistema Solar

Y también en las inmediaciones del Cinturón de Kuiper encontramos Haumea, que incluso posee dos satélites. Bautizado así en honor a la diosa hawaiana de la fertilidad, es de los más curiosos, ya que tiene forma ovalada, se cree que por la gran velocidadconr la que rota sobre su propio eje, que ha permitido esta especie de deformación gravitatoria. Aun así, observarlo directamente es complicado por sus curvaturas lumínicas, aunque se ha localizado una extraña y brillante mancha roja en su superficie y satélites propios.

Estos son algunos de los cuerpos más importantes detectados hoy en día, pero a buen seguro no son los únicos. Es seguro que el Cinturón de Kuiper puede haber muchos más planetas enanos del Sistema Solar de diversos tamaños. De hecho, se conocen otros como Quaoar, Orcus, Hygiea, Vesta, Pallas, Varuna, Ixion, Sedna… Pero al ser una zona tan alejada de nosotros, es complicada su observación y el envío de misiones a este lugar helado donde el Sol es poco más que una estrella brillante más.