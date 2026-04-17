Va a ser histórico: este pueblo de Cataluña se convertirá en una auténtica villa medieval a partir del 18 de abril

Cada primavera, cuando el calendario avanza hacia finales de abril, una pequeña localidad de Tarragona se convierte en una de las escapadas más atractivas para quienes buscan viajar en el tiempo sin salir de España. Durante unos días, sus calles dejan atrás la rutina contemporánea para sumergirse en un ambiente que remite a la Edad Media, con mercados, espectáculos y recreaciones históricas que atraen a miles de visitantes. Este pueblo de Cataluña se convertirá en una auténtica villa medieval, hablamos de Montblanc, un enclave con un importante patrimonio histórico que ha sabido convertir su pasado en una experiencia cultural viva y participativa.

Lo que distingue a esta cita no es solo su ambiente, sino la implicación de todo el municipio. Vecinos, asociaciones y organizadores trabajan conjuntamente para recrear con detalle una época clave de la historia catalana. La celebración, que llega ya su 39ª edición, se extiende durante diez días y ofrece una programación diversa que combina tradición, ocio y divulgación histórica. Desde actos simbólicos hasta espectáculos nocturnos, la Semana Medieval de Montblanc se ha consolidado como una de las ferias medievales más importantes de Cataluña y un referente dentro del turismo cultural en España.

Este pueblo de Cataluña se convertirá en una auténtica villa medieval

La Semana Medieval de Montblanc se celebrará del 17 al 26 de abril de 2026 y transformará por completo las calles y plazas de esta localidad amurallada. Situada a poco más de una hora y media de Barcelona, Montblanc ofrece durante estos días una experiencia inmersiva en la que el visitante se convierte en espectador y protagonista al mismo tiempo.

El inicio de la celebración marca ya el tono del evento. La llegada de la comitiva real desde el Pont Vell y el simbólico acto de la primera rosa del año dan paso a una programación que mezcla historia y espectáculo. Por la noche, propuestas como Dracum Nocte convierten la muralla en un escenario de luz, sonido y pirotecnia que introduce al público en una narrativa épica inspirada en leyendas medievales.

Cómo es la feria medieval

Uno de los grandes atractivos de la feria es su mercado medieval, que se despliega durante los fines de semana principales —18 y 19, y 25 y 26 de abril— con una intensa actividad, y convierten a esta población en una importante villa medieval.

De esta forma, artesanos, comerciantes y recreadores históricos llenan las calles con puestos de productos tradicionales, demostraciones de oficios antiguos y ambientación cuidada hasta el mínimo detalle.

A este espacio se suma el mercado de vinos, ubicado en el Fossar de la muralla de Sant Francesc, donde diversas bodegas locales presentan sus productos. Esta combinación de gastronomía y tradición permite al visitante descubrir no solo la historia, sino también la riqueza cultural y productiva de la zona.

Según destaca la Comisión Europea en sus informes sobre patrimonio cultural, este tipo de eventos contribuyen a preservar tradiciones y dinamizar economías locales.

La leyenda de Sant Jordi como eje central

El momento más esperado de toda la programación es la representación de la leyenda de Sant Jordi, coincidiendo con el 23 de abril, en un espectáculo que se ha convertido en el emblema de la fiesta. Este acto, que se celebra en el espacio conocido como El Foradot, recrea con gran despliegue escénico la historia del caballero que vence al dragón para salvar a la princesa.

La puesta en escena combina teatro, música y efectos visuales, logrando una experiencia que cautiva tanto a adultos como a niños. La importancia de esta leyenda trasciende el ámbito local, ya que forma parte del imaginario cultural catalán y europeo. De hecho, instituciones como la UNESCO han subrayado el valor de las tradiciones orales y las representaciones populares como elementos clave del patrimonio inmaterial.

Novedades y actividades destacadas en la villa medieval de Montblanc

La edición de 2026 incorpora varias novedades que amplían la oferta cultural del evento. Entre ellas destaca la celebración de un festival relacionado con el músico Jordi Savall, así como la inclusión de actividades como el ajedrez gigante o la conmemoración del vigésimo aniversario de las Dúcties.

Además, aunque este año no se celebrará la tradicional Cena Medieval debido a las obras en la iglesia de Sant Francesc, la organización ha previsto una alternativa en forma de velada especial con danzas y espectáculos en la plaza del mismo nombre. Estas adaptaciones muestran la capacidad del evento para reinventarse sin perder su esencia.

La Semana Medieval concluirá el 26 de abril con un acto que conecta directamente con la historia de Cataluña: la recreación de las Cortes Catalanas de 1414 en la iglesia de Santa Maria. Este evento, de aforo limitado, ofrece una mirada más institucional y rigurosa al pasado, complementando el carácter festivo del resto de actividades.