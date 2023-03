Este es el libro que analiza los ocho años como alcaldesa de Ada Colau

El escritor e historiador César Alcalá acaba de publicar Adéu-siau! ¡Hasta siempre! Colau. Un libro con el prólogo de Alberto Pichel, presidente de la asociación Veïns de Barcelona, en el cual analiza los 8 años como alcaldesa de Barcelona de Ada Colau.

El libro recorre la política llevada a cabo por la alcaldesa Ada Colau. El autor se pregunta al principio del libro: ¿alguien pensó alguna vez que el experimento Ada Colau saldría bien? La pregunta es retórica. Como describe el autor, Colau es una okupa en la juventud, trabajó en diversos grupos antisistema y estos la catapultaron a la alcaldía de Barcelona. Una parte de la sociedad barcelonesa, no integrada dentro de ella, le dieron su apoyo y, como escribe el autor, «a lo largo de estos años los ha subvencionado».

La Barcelona de 1992 ha pasado a la historia. Colau no ha llevado a cabo una serie de proyectos que hubieran permitido el dinamismo económico de la ciudad. El autor es claro al explicar los problemas con los hoteles, el Hermitage, el aeropuerto, los cruceros, el Mobile Word Congress y un sinfín de políticas contrarias al crecimiento de la ciudad.

«Colau no ha cumplido con lo que había prometido. Prometió que se construirían pisos de protección oficial, alrededor de 8.000, de los cuales no ha cumplido ni una tercera parte. Tampoco ha vigilado la seguridad de Barcelona. Hay barrios cuya inseguridad no permita a muchos pasear por sus calles y se producen robos diariamente. Las ratas y la suciedad es otro problema de la ciudad. Y por no hablar de las superillas que Colau ha empezado a construir para reducir el trafico en el centro de la ciudad, provocando un caos circulatorio y sin reducir la contaminación de la ciudad», comenta.

Como dice el autor “Colau vino a cambiar Barcelona. Creía que se podía hacer muchas cosas. Que la ley no existía. Y no se daba cuenta que un ayuntamiento funciona diariamente con y sin políticos. Es una gran maquinaria que cuando arranca ya no para. Y está la ley. Por mucho que ella quisiera hacer muchas cosas, ante ella estaba la ley y una serie de personas que le han impedido saltársela. En ese momento se dio cuenta cuál era la realidad. Y es muy cruda. He dicho que Colau vino a cambiar Barcelona. Y lo ha conseguido, pero a peor. La ha destrozado”.

El libro habla de los incumplimientos políticos de la alcaldesa Colau. No ha llevado a cabo su programa electoral, ha vulnerado los códigos éticos y, para rematar sus despropósitos, rompió el hermanamiento que Barcelona tenía con Israel. Colau ha sido ambigua con el independentismo. Como escribe el autor “Puedes decir que es independentista y no te equivocarías. También que es anti independentista y tampoco habría error. Estovo a favor del referéndum del 1O y, por otra parte, contradecía el discurso de algunos políticos independentistas. Pidió la liberación de los políticos catalanes y por otra parte ella afirmaba que no era independentista. Pero no solo esto. Toda su política municipal ha sido ambigua. Ha dicho una cosa y luego otra”.

Si el autor, al principio del libro se pregunta sobre si el experimento llamado Ada Colau podría salir bien, al final contesta la pregunta y afirma que ha sido un fracaso. Por eso concluye reproduciendo el título del libro, que forma parte de una realidad de muchos vecinos de Barcelona.