España recupera el tren histórico con recorrido de 89 km y que atraviesa 75 puentes y 40 túneles

El turismo ferroviario vive un momento de auge en España, especialmente cuando combina patrimonio, paisaje y experiencia sensorial. En este contexto, el Tren dels Llacs se consolida como una de las propuestas más atractivas para quienes buscan una escapada diferente, lejos del ritmo acelerado del día a día. Es un tren histórico que realiza un viaje en sí mismo, donde el trayecto se convierte en protagonista y el entorno natural acompaña cada kilómetro recorrido.

Esta experiencia, que vuelve este 2026, vuelve a captar la atención tanto de viajeros habituales como de quienes buscan planes originales. A medio camino entre la nostalgia ferroviaria y el confort contemporáneo, el tren histórico: el Tren dels Llacs ofrece una forma pausada de descubrir el interior de Cataluña. Su recorrido atraviesa paisajes que cambian progresivamente, desde la llanura de Lleida hasta las primeras montañas del Prepirineo, generando una transición visual muy marcada. Este tipo de iniciativas se alinean con las recomendaciones de organismos como la Organización Mundial del Turismo, que promueven un modelo de viaje más sostenible y conectado con el territorio, así como con estudios de la Comisión Europea sobre movilidad turística responsable, donde se destaca el valor del tren como alternativa ecológica.

El regreso del Tren dels Llacs: el tren histórico

El principal atractivo del Tren dels Llacs es su itinerario. El trayecto une Lleida con La Pobla de Segur, pasando por Balaguer, y permite al viajero adentrarse en una geografía diversa y sorprendente. Durante el recorrido, el tren atraviesa hasta cuatro lagos, más de 40 túneles y 70 puentes, lo que convierte el viaje en una experiencia dinámica y visualmente rica.

A medida que el tren avanza, el paisaje se transforma: campos abiertos dan paso a desfiladeros, embalses y zonas montañosas que ofrecen vistas espectaculares sin necesidad de abandonar el vagón. Este tipo de trayectos panorámicos no solo tienen un valor turístico, sino también cultural, ya que permiten entender mejor la relación entre el territorio y sus infraestructuras históricas.

Dos formas de vivir la experiencia

Uno de los aspectos más interesantes del tren histórico de Cataluña es que ofrece dos modalidades distintas, adaptadas a diferentes perfiles de viajero. Por un lado, el Tren Histórico apuesta por una experiencia más evocadora, con locomotoras diésel clásicas y vagones de época que remiten a los viajes ferroviarios del pasado.

Este tren incorpora coches construidos en los años 60, con estética vintage y detalles que recrean la atmósfera de otra época. Incluso dispone de un coche cafetería y un antiguo furgón postal, lo que añade un componente narrativo al recorrido. Es una opción ideal para quienes valoran la historia y buscan una experiencia más emocional.

Por otro lado, el Tren Panorámico ofrece un enfoque más contemporáneo. Sus grandes ventanales permiten disfrutar del paisaje con mayor amplitud, y cuenta con comodidades como climatización, accesibilidad total y espacios adaptados. Esta opción resulta especialmente atractiva en verano, cuando la visibilidad y la luz potencian la experiencia visual.

Una propuesta turística sostenible: el tren histórico

El Tren dels Llacs no solo destaca por su atractivo estético, sino también por su alineación con un modelo de turismo más sostenible. Viajar en tren reduce significativamente la huella de carbono en comparación con otros medios de transporte, algo que diversas investigaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente han puesto de relieve en los últimos años.

Además, este tipo de iniciativas contribuyen a dinamizar zonas rurales y a poner en valor territorios menos masificados. El recorrido por comarcas como la Noguera o el Pallars Jussà permite descubrir entornos naturales y culturales que, de otro modo, quedarían fuera de los circuitos turísticos tradicionales.

Información práctica para el viajero

El servicio del Tren dels Llacs suele operar entre primavera y otoño, con salidas principalmente los fines de semana. El precio parte de unos 15,70 euros e incluye el billete de ida y vuelta entre Lleida o Balaguer y La Pobla de Segur. Uno de los aspectos más interesantes es la flexibilidad del regreso, ya que puede realizarse hasta seis días después en un tren regular de la misma línea.

Durante el trayecto, se ofrece información al viajero mediante sistemas de megafonía, y en algunos casos también con descripciones en varios idiomas. Esto permite contextualizar el paisaje y enriquecer la experiencia.

En cuanto a las condiciones, se permite viajar con mascotas pequeñas bajo ciertas normas, y también es posible transportar bicicletas en el tren histórico, lo que amplía las opciones de ocio en destino. Para quienes desean completar la experiencia, La Pobla de Segur ofrece diversas actividades y rutas que pueden alargar la escapada.

Una experiencia que va más allá del trayecto

Más allá de sus características técnicas o logísticas, el Tren dels Llacs representa una forma distinta de viajar. Frente a la inmediatez de otros medios, propone una pausa, una mirada más atenta al entorno y una conexión más profunda con el paisaje.