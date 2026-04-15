¿Cuándo es Sant Jordi? El BOE confirma el festivo en 12 provincias españolas

Cada 23 de abril, el calendario español marca una fecha que, aunque no siempre es un descanso laboral, sí tiene un enorme peso cultural y simbólico. Se trata del día de Sant Jordi, una jornada profundamente arraigada en varias comunidades y especialmente vinculada a la tradición literaria y romántica. Sin embargo, no en todos los territorios se vive de la misma manera, ni tampoco tiene el mismo reconocimiento oficial dentro del calendario laboral. El BOE confirma el festivo en 12 provincias españolas.

De hecho, existe una cierta confusión generalizada: muchas personas creen que el 23 de abril es festivo en Cataluña, cuando en realidad no lo es. Aunque las calles se llenan de libros, rosas y celebraciones, se trata de un día laborable. En cambio, sí es festivo en otras comunidades autónomas, y varias provincias, lo que refleja la diversidad del calendario español. Según el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el calendario laboral vigente, esta fecha tiene carácter festivo en Aragón y Castilla y León, donde se reconoce oficialmente como día no laborable, mientras que en Cataluña se mantiene como una celebración cultural de primer orden sin implicaciones laborales.

En qué comunidades es festivo el 23 de abril

El 23 de abril es festivo autonómico en Aragón y en Castilla y León. En ambas comunidades, la fecha tiene un significado especial que va más allá de la tradición de Sant Jordi. En Aragón, coincide con el Día de Aragón, en honor a su patrón, San Jorge, lo que convierte la jornada en una celebración institucional y popular con actos oficiales, actividades culturales y eventos en todo el territorio.

En Castilla y León, la fecha también tiene una fuerte carga simbólica, ya que se conmemora el Día de la Comunidad. Este día recuerda la histórica batalla de Villalar de 1521, un episodio clave en la historia de Castilla que ha sido reinterpretado como símbolo de identidad regional. Por ello, el 23 de abril se celebra con actos reivindicativos, culturales y festivos que refuerzan el sentimiento de pertenencia.

Provincias en la que es festivo en Sant Jordi

Como es fiesta en Aragón, esto engloba sus provincias: Zaragoza, Huesca y Teruel, donde el 23 de abril es un día festivo.

Mientras que en Castilla y León, es fiesta entonces en las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

Cataluña: una gran fiesta, aunque no sea día festivo

A pesar de no ser festivo, el 23 de abril se vive con una intensidad única en Cataluña. Sant Jordi es una celebración muy querida y participativa del territorio. Durante esta jornada, las calles se transforman en auténticos paseos culturales donde conviven librerías al aire libre, puestos de flores y encuentros entre autores y lectores.

El intercambio de libros y rosas es el eje central de la tradición. Este gesto, que combina cultura y afecto, ha evolucionado con el tiempo hasta convertirse en un fenómeno social que trasciende lo romántico. Hoy en día, amigos, familiares y compañeros de trabajo también participan en este intercambio, consolidando la jornada como una celebración colectiva.

Además, el impacto económico es notable. Libreros y floristas concentran en este día una parte significativa de sus ventas anuales, lo que convierte a Sant Jordi en una fecha clave para estos sectores. La celebración, aunque no sea festiva, tiene una gran importancia.

El origen de la tradición

La historia de Sant Jordi se remonta a una leyenda medieval que ha perdurado durante siglos. Según el relato más extendido, un dragón aterrorizaba a una población exigiendo sacrificios humanos. Cuando le llegó el turno a una princesa, apareció el caballero Jordi, que se enfrentó a la criatura y la derrotó.

De la sangre del dragón brotó un rosal, del que el caballero cortó una rosa para ofrecérsela a la princesa. Este gesto dio origen a la tradición de regalar una rosa como símbolo de amor, protección y valentía. Con el tiempo, esta costumbre se fusionó con la celebración del libro, que era en octubre, pero se cambió de día para coincidir en la jornada en la que murieron Cervantes Shakespeare y Garcilaso de la Vega.

Cómo se vive Sant Jordi en Barcelona

En Barcelona, la celebración alcanza su máxima expresión. La ciudad se transforma por completo, con amplias zonas peatonales donde se concentran librerías, editoriales y floristerías. Uno de los espacios más destacados es la llamada “Isla de Sant Jordi”, una gran área sin tráfico que facilita el paseo y la participación ciudadana.

Además, la celebración se extiende a numerosos barrios, con paradas distribuidas por toda la ciudad. Desde el centro hasta distritos como Gràcia, Sant Martí o Nou Barris, el ambiente festivo se replica en múltiples puntos, permitiendo que la experiencia sea accesible para todos.