Cielo cubierto y precipitaciones débiles marcan el día en toda la provincia, aunque se espera que a partir del mediodía el sol asome de oeste a este. Las temperaturas descenderán, especialmente en el Prepirineo, mientras que el viento soplará moderado del norte. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 13 de abril

Barcelona: lluvias matutinas y tarde soleada

El cielo de Barcelona se despereza lento esta mañana, cubierto por un manto gris que promete lluvias intensas hasta el mediodía. Con temperaturas que rondan los 13 grados, la sensación térmica puede descender a 12, haciendo que el ambiente se sienta algo más fresco. El viento soplará del norte a una velocidad moderada, aunque sin llegar a ser incómodo, lo que permitirá que la ciudad se mueva con cierta calma a pesar de la humedad que alcanzará su punto máximo, creando un ambiente algo pesado.

Ya por la tarde, el sol se asomará tímidamente y aunque las nubes persistirán, la probabilidad de lluvia se desvanecerá, dejando un cielo más despejado. Las temperaturas subirán hasta los 17 grados y la sensación térmica alcanzará los 18, brindando un respiro a los barceloneses. Con la puesta del sol a las 20:29, la jornada se cerrará con un aire fresco y renovado, ideal para disfrutar de una tranquila velada.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y lluvia intermitente

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con una temperatura fresca de 11 grados y una probabilidad de lluvia del 100%, mientras el viento sopla con fuerza desde el norte, creando una sensación de frío que invita a abrigarse.

A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá cubierto, pero la lluvia cesará por la tarde, dejando atrás un ambiente más templado con una máxima de 18 grados. Sin embargo, la humedad alcanzará niveles del 80%, lo que puede resultar agobiante. Es recomendable llevar paraguas y un abrigo ligero, ya que las ráfagas de viento pueden sorprender en cualquier momento.

Cielo cubierto y lluvia esperada en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo cubierto y una probabilidad de lluvia del 100% durante la mañana, lo que sugiere que es mejor llevar paraguas si se tiene que salir. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C y los 17°C, con una sensación térmica que podría llegar a ser más fresca, especialmente por la mañana. El viento soplará del norte a una velocidad moderada de 10 km/h, aunque se prevén ráfagas de hasta 5 km/h.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia disminuirá a un 10% en la tarde-noche y el cielo se mantendrá parcialmente nublado. La humedad será alta, alcanzando un 85%, lo que hará que el ambiente se sienta pesado. Con 13 horas y 14 minutos de luz, la tarde ofrecerá un respiro, aunque la sensación térmica máxima se mantendrá en 17°C, lo que sugiere un día fresco y variable.

Cielo nublado y ambiente fresco en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente nublado durante la mañana y algunas nubes dispersas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 17 grados, con una leve brisa que podría hacer sentir un poco más fresco el ambiente, aunque sin grandes probabilidades de lluvia.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo tranquilo por la ciudad o realizar actividades al aire libre, aprovechando la suavidad de la temperatura y el ambiente relajado que se respira.