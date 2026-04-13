Cataluña se prepara para un giro radical y METEOCAT avisa: hasta 30 grados en estas zonas

Meteocat lanza un importante aviso, tendremos 30 grados en estas zonas, Cataluña se prepara para vivir un auténtico cambio radical. Estamos viviendo unos días en los que quizás nadie hubiera imaginado una situación del todo inesperada que puede acabar siendo la que nos marcará de cerca. Es hora de apostar claramente por una novedad esencial en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada.

Es momento de aprovechar al máximo algunos detalles que llegarán sin avisar y que pueden convertirse en la antesala de algo más. Tendremos que empezar a visualizar ciertos elementos que, sin duda alguna, serán los que nos marcarán de cerca. Estos días en los que quizás nadie hubiera imaginado una situación que puede acabar siendo lo que nos marcará en un punto importante del país. El norte puede estar a merced de una situación que nadie hubiera imaginado hasta ahora. Cataluña es una de las comunidades en alerta naranja que puede ir aumentando con el paso de las horas, antes de la llegada de otro giro radical en el tiempo.

Hasta 30 grados en estas zonas

Lo que parecía imposible se ha convertido en toda una realidad, estamos muy pendientes de una serie de cambios que nos alejan totalmente de lo que esperaríamos. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

Estas jornadas en las que realmente cada detalle puede contar de una forma sorprendente. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de novedades que podrían acabar siendo las que nos marcarán de cerca.

Un cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de algo más. Es momento de conocer en primera persona qué puede pasar en un punto del país en el que la situación puede complicarse por momentos, de tal forma que tocará estar muy pendientes de una novedad destacada que hasta la fecha desconocíamos.

Es momento de apostar claramente por una novedad clave que puede acabar siendo la que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Estos días en los que el tiempo se convertirá de nuevo en la antesala de algo más.

Meteocat avisa de este nuevo giro radical en el tiempo de Cataluña

Este fin de semana Cataluña ha sido una comunidad autónoma que ha estado a merced de una serie de cambios que pueden ser claves. Meteocat no duda en apostar claramente por una previsión del tiempo que rompe todos los esquemas, en especial después de estos días que tenemos por delante.

Tal y como nos explican desde la AEMET nos espera un nuevo cambio de tendencia que debemos tener en cuenta, después del marcado descenso de las temperaturas de estos días: «Cielo cubierto, disminuyendo a poco nuboso de oeste a este a partir del mediodía. Se esperan precipitaciones débiles en el valle de Arán y más aisladamente en la divisoria del Pirineo. La cota de nieve en estará a 1000-1200 m. Temperaturas mínimas en descenso en Barcelona y Girona excepto el litoral y sin cambios en el resto; máximas en descenso en el Pirineo y tercio oriental y en ascenso en el resto, localmente notable en el interior suroeste. Heladas débiles en el Pirineo. Viento moderado del noroeste en el Ampurdán y sur de Tarragona, y del norte en el Pirineo, con rachas muy fuertes; en el resto flojo a moderado de dirección variable, con predominio de la componente oeste».

Las alertas estarán activadas: «Nevadas en el Valle de Arán. Rachas de viento muy fuertes en el sur de Tarragona y norte del Ampurdán, así como en cumbres de Pirineos».

Para el resto de España la situación dará un importante giro a partir de mañana: «endencia a la estabilización en la Península y Baleares con las altas presiones ganando terreno desde el oeste. Así se prevé un predominio de cielos poco nubosos o despejados en toda la Península excepto en el norte y noroeste, así como en Baleares en la primera mitad del día, y algunas nubes de evolución por la tarde y nubes altas por el oeste. Se prevén precipitaciones débiles en Galicia y área cantábrica, pudiendo afectar también de forma aislada al norte de la Ibérica y Pirineos, donde serían en forma de nieve a partir de 1000/1200 metros. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas montañosas con posibles precipitaciones débiles, poco nuboso en el resto.

Probables bancos de niebla matinales dispersos en montañas de la mitad norte peninsular. También pueden darse en zonas bajas del noroeste de Galicia Las temperaturas máximas ascenderán de forma generalizada en la Península y Baleares, pudiendo hacerlo de forma notable en interiores la mitad oeste. Pocos cambios en Canarias. Mínimas en ascenso en la mitad occidental peninsular, especialmente en el noroeste, con descensos en el extremo nordeste y en general con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte que también podrían afectar a las del sureste y a puntos de la meseta Norte».