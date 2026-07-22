El cielo en toda la provincia de Barcelona se presenta hoy, 22 de julio de 2026, con intervalos de nubes medias y altas, acompañado de polvo en suspensión. Las temperaturas máximas experimentarán un descenso, salvo en el Prepirineo y se espera un viento flojo de dirección variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 22 de julio

Barcelona: cielo despejado y calor agradable

El cielo se abre con un suave azul en Barcelona, mientras el sol asoma tímidamente a las 6:37 de la mañana. La jornada se presenta placentera, con temperaturas que oscilarán entre los 27 y 33 grados, lo que promete un ambiente cálido y agradable. El viento, que soplará del este a una velocidad media de 15 km/h, añadirá un toque fresco, aunque sus ráfagas podrán alcanzar hasta 9 km/h, invitando a disfrutar de la brisa.

A medida que avanza la mañana, la sensación térmica alcanzará los 32 grados, mientras la humedad, en torno al 35%, se mantendrá en niveles cómodos. Se espera que el día transcurra sin riesgos de lluvia, permitiendo que los barceloneses y visitantes aprovechen las horas de luz hasta las 21:18. Al llegar la tarde, el cielo se mantendrá despejado, brindando una cálida despedida a un día radiante en la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielos nublados con probabilidad de lluvia

Una brisa inquieta danza por las calles de L’ Hospitalet de Llobregat, como si el tiempo mismo estuviera en un vaivén de emociones. Las nubes, en tonalidades plomizas, amenazan con desbordar su contenido a medida que amanece, envolviendo la ciudad en una atmósfera de anticipación.

Las primeras horas traen temperaturas suaves de 27°C, pero la situación cambia drásticamente por la tarde, donde el termómetro podría alcanzar hasta 33°C. El viento, fuerte con ráfagas de hasta 65 km/h, añade un componente de inestabilidad, mientras la humedad asciende, creando sensaciones térmicas que podrían resultar agobiantes. Se aconseja estar preparado; un paraguas a mano podría ser un buen aliado para enfrentar lo que se avecina.

Día soleado y cálido al aire libre en Badalona

La mañana en Badalona comienza con un cielo despejado y temperaturas que rondan los 27 °C, lo que brinda una sensación térmica similar. La brisa suave proveniente del este, a 20 km/h, hará que la jornada sea agradable, con una mínima de 26 °C y una humedad que se mantendrá en torno al 35 %. A medida que avanza el día, el sol brillará con intensidad, alcanzando una máxima de 33 °C, generando un ambiente cálido y seco, ideal para disfrutar al aire libre.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado y se espera que la temperatura se mantenga en los 31 °C, con una ligera caída hacia la noche a 26 °C. La jornada promete ser bastante agradable, sin probabilidad de lluvia en todo el día. Con más de 14 horas de luz, desde la salida del sol a las 6:36 hasta su ocaso a las 21:17, Badalona ofrece un hermoso día para disfrutar de sus playas y espacios al aire libre.

Ambiente agradable con nubes dispersas en Sabadell

La jornada se presenta con un tiempo estable, con temperaturas que oscilarán entre 23 y 35 grados. Durante la mañana y la tarde, el cielo mostrará algunas nubes, aunque es poco probable que se registren lluvias. Un viento leve de dirección variable acompañará la temperatura, manteniendo un ambiente agradable en general.

Con un tiempo propicio, es el momento ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas en un entorno tranquilo. Aprovechar el día puede ser una excelente manera de conectar con los espacios abiertos de la ciudad.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET