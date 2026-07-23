El cielo se presentará poco nuboso o despejado hoy, 23 de julio de 2026, con presencia de polvo en suspensión. Mientras que las temperaturas se mantendrán elevadas en el interior de la provincia, el viento soplará de forma suave con dirección variable, predominando por la tarde del este y sur. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 23 de julio

Barcelona: cielo azul con ligera brisa y calor

El cielo de Barcelona se pinta hoy de un azul claro que anuncia un día mayormente despejado, aunque con algunas nubes ligeras que se deslizan suavemente, como si nerviosamente esperaran su momento. Las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 25 grados por la mañana y un máximo que podría alcanzar los 32 en las horas más cálidas. La brisa suave del sureste, soplando a unos 10 km/h, traerá un alivio del calor y aunque hay un ligero riesgo de algún chubasco por la tarde, la lluvia tampoco será protagonista.

A medida que el sol se asoma por el horizonte a las 6:37, el ambiente se siente cálido y acogedor, ideal para disfrutar del espléndido día que se avecina. Ya por la tarde, la sensación térmica podría sentirse un poco más alta, alcanzando hasta los 34 grados, lo que intensificará la calidez del ambiente. La puesta de sol, con el resplandor al ocaso a las 21:17, promete un final de jornada mágico, ideal para cerrar el día con una buena conversación entre amigos o una tranquila caminata por las calles de la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: ambiente inestable con lluvias y viento

El amanecer en L’Hospitalet de Llobregat se presenta sombrío, con un cielo gris que presagia cambios inesperados. A medida que avanza el día, la inestabilidad será la protagonista, con lluvias dispersas y un viento que comienza a hacerse sentir, soplando desde el sureste a una velocidad media de 15 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 24°C de mínima y los 32°C de máxima, aunque la sensación térmica puede alcanzar los 35°C bajo la humedad que tocará el 80%.

A diferencia de la mañana más tranquila, la tarde promete ofrecer un ambiente más dinámico. Las lluvias tendrán una probabilidad del 5%, lo que puede generar momentos de incomodidad, mientras el viento puede superar las ráfagas de 30 km/h. Es recomendable llevar paraguas y mantenerse preparado para un cambio notorio en el ambiente.

Brisa fresca y ambiente caluroso en Badalona

El sol se asomará en Badalona a las 06:37, dando inicio a un día que se perfila cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 32 grados. El cielo se mostrará mayormente despejado durante la mañana, brindando un ambiente agradable y sin indicios de lluvia. A medida que avance la jornada y el sol alcance su punto máximo, la sensación térmica podría elevarse hasta los 33 grados, creando un ambiente caluroso y con un leve incremento en la humedad, que alcanzará un 70%.

Sin embargo, por la tarde, el calor se mantendrá con temperaturas alrededor de 28 grados y aunque el cielo seguirá despejado, la brisa del viento, que soplará del este a unos 15 km/h, podría acentuarse con ráfagas de hasta 39 km/h, por lo que sería prudente tenerlo en cuenta si se planea salir. Con una duración de luz solar de más de 14 horas, el día promete ser ideal para disfrutar al aire libre.

Ambiente templado con ligeras nubes en Sabadell

El tiempo será mayormente templado, con algunas nubes que no afectarán el buen ambiente de la jornada. Se prevén temperaturas suaves que alcanzarán los 35 grados, acompañadas de una ligera brisa. Aunque existe una ligera posibilidad de lluvia por la tarde-noche, no se esperan grandes cambios que alteren el día.

Es un momento ideal para salir a pasear o disfrutar de una actividad al aire libre. La tranquilidad e independencia del tiempo invitan a aprovechar cada rincón de la ciudad y disfrutar de un día placentero.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET