Las nubes jugarán al escondite en Barcelona hoy, 29 de mayo de 2026, con cielos mayormente despejados y alguna que otra sorpresa en forma de chubascos dispersos, especialmente en el Prepirineo por la tarde. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso en mínimas y un descenso en máximas, mientras que el viento soplará de forma suave. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 29 de mayo

Barcelona: jornada soleada y fresca sin lluvias

El cielo de Barcelona se despereza lento este día, luciendo radiante y despejado, invitando a disfrutar de una jornada soleada. Con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 30 grados, será un deleite sentir el calor del sol, aunque la sensación térmica podría alcanzar un máximo de 30. Un suave viento del sureste, a unos 15 km/h, acentuará la frescura del ambiente, aunque algunas ráfagas podrían elevarse hasta 8 km/h.

La tarde se presenta acogedora, con un incremento en la temperatura hasta los 29 grados, mientras la humedad será moderada, lo que hará que el ambiente no se sienta pesado. El sol se dispondrá a ocultarse a las 21:15, regalando al día más de 14 horas de luz, ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, se pronostica que no habrá lluvias, brindando tranquilidad para aquellos que desean disfrutar de la ciudad sin preocuparse por sorpresas.

L’ Hospitalet de Llobregat: brisa intensa y cielos cambiantes

Una brisa intensa recorre las calles de L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de cambios drásticos en el tiempo. Al amanecer, el cielo se presenta cubierto, con una temperatura mínima que ronda los 21 grados. A medida que avanza la jornada, el viento del sureste mantiene su presencia, alcanzando velocidades de hasta 15 km/h. Las nubes amenazan con liberar algunas gotas, aunque por la mañana se espera una calma momentánea.

Sin embargo, la tarde traerá consigo una notoria transformación. Las temperaturas máximas tocarán los 30 grados, pero la sensación térmica puede ser un poco más fresca debido a la humedad elevada, que alcanzará el 75%. Las ráfagas de viento también se acentuarán, por lo que es recomendable llevar paraguas a mano y estar listo para un día lleno de sorpresas meteorológicas.

Cielo despejado y calor agradable en Badalona

Este miércoles, Badalona despierta con un ambiente fresco y despejado, con temperaturas que rondan los 21°C al amanecer. A lo largo de la mañana, se espera una agradable sensación térmica que alcanzará los 23°C, mientras el sol volverá a brillar con fuerza a partir de las 06:21. A medida que avanza el día, la temperatura ascenderá hasta los 30°C, marcando una jornada calurosa y sin probabilidad de lluvia. Sin embargo, el viento del sureste soplará a una velocidad media de 15 km/h, con algunas ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado y la humedad se mantendrá en un nivel cómodo del 30%. La temperatura se estabilizará en torno a los 25°C, ofreciendo un clima perfecto para disfrutar del aire libre. Al caer la noche, las temperaturas descenderán hasta los 22°C, creando un ambiente agradable para la salida del sol a las 21:15. Con más de 14 horas de luz, será un día ideal para aprovechar cada instante bajo el cielo azul.

Cielos despejados y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable con cielos mayormente despejados a lo largo de la mañana y una tarde también soleada, con temperaturas que alcanzarán los 33 grados durante el día. Aunque se prevén vientos suaves, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable.

Es un día ideal para pasear por el parque o disfrutar de una terraza al aire libre, aprovechando la calidez y la tranquilidad que ofrece el ambiente. Una buena oportunidad para realizar actividades al aire libre y desconectar de la rutina.