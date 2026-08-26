Hoy, 26 de agosto de 2026, se prevén intervalos nubosos en toda la provincia de Barcelona, con temperaturas máximas en descenso y mínimas estables. El viento soplará de manera suave, mayormente del sur y este por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 26 de agosto

Barcelona: cielo gris con lluvias y algo de sol

El tiempo en Barcelona se presenta marcado por un cielo gris que se despereza lento, prometiendo lluvias consistentes durante la mañana. La humedad, bastante elevada, creará un ambiente pesado a medida que los termómetros alcancen los 24 grados al amanecer. Con el viento soplando de manera suave, a 10 km/h, no será hasta el mediodía que la probabilidad disminuya, dando un pequeño respiro entre las nubes cargadas.

Ya por la tarde, el sol llegará como un tímido invitado, elevando la temperatura hasta los 31 grados, pero la sensación térmica podría alcanzar los 36. La probabilidad de lluvia caerá considerablemente, dejando paso a un horizonte más despejado que, no obstante, guardará alguna que otra sorpresa hasta la noche. La jornada concluirá con el ocaso a las 20:33, tras haber ofrecido un juego de luces y sombras que nos recordará la variabilidad de nuestro querido tiempo mediterráneo.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes y lluvia en ambiente fresco

Las nubes amenazantes se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad climática. A medida que amanece, el cielo muestra un gris opaco y las primeras gotas comienzan a caer, dejando un ambiente fresco que invita a prepararse para lo inesperado.

Por la mañana, la probabilidad de lluvia es elevada, alcanzando el 90% y las rachas de viento soplan a 15 km/h, creando una sensación térmica que puede llegar a sentirse como 34 °C. Sin embargo, a medida que avanza la tarde, el tiempo se vuelve más despejado, aunque el riesgo de lluvias persiste con un 20%. Es aconsejable llevar paraguas y estar atento a posibles sorpresas, ¡la naturaleza puede ser caprichosa!

Nubes y lluvia matutina pasan a sol en Badalona

Este día comienza con un cielo mayormente cubierto y una alta probabilidad de lluvia, especialmente durante la madrugada y hasta el mediodía, alcanzando el 80%. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, alrededor de 23 °C, mientras que la sensación térmica podría llegar a ser de 34 °C debido a la alta humedad que rozará el 95%, lo que hará que el ambiente se sienta bastante pesado. El viento soplará del sureste a una velocidad media de 15 km/h, aunque se prevén ráfagas máximas de hasta 7 km/h.

Por la tarde, el cielo se irá despejando, con una probabilidad de lluvia que disminuirá considerablemente a un 10%. La temperatura alcanzará picos de 31 °C y, aunque seguirá la humedad presente, el ambiente será más llevadero al caer la tarde. Con 13 horas y 22 minutos de luz, la jornada cambiará notablemente hacia el anochecer, permitiendo disfrutar de un descanso más ameno antes del ocaso que tendrá lugar a las 20:33.

Cielos parcialmente nublados y ambiente cálido en Sabadell

La jornada se presenta con un tiempo bastante estable, con nubes que aparecerán de forma dispersa a lo largo de la mañana y una tarde más despejada. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 30 grados y aunque se espera algo de viento ligero, no se prevén lluvias significativas.

Una buena oportunidad para disfrutar del aire libre, ya que el ambiente será propicio para pasear o realizar actividades cotidianas al sol de la tarde. Aprovecha este día tranquilo para desconectar y salir a disfrutar del entorno.