Las temperaturas en toda la provincia de Barcelona experimentarán un ascenso notable hoy, 7 de julio de 2026, con máximas que podrán alcanzar los 38-39 grados en puntos del interior. Aunque el cielo se mantendrá despejado, aparecerá nubosidad de evolución diurna en el Prepirineo. Viento flojo y variable acompañará esta jornada calurosa. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 7 de julio

Barcelona: cielo despejado y calor persistente

El cielo de Barcelona se despereza lento esta mañana, ofreciendo un lienzo despejado que nos regala la calidez de una temperatura mínima de 24 grados. La suave brisa del viento sopla desde el sureste, a unos 15 km/h, aportando un toque refrescante a la jornada. A medida que avanza el día, el termómetro alcanzará un máximo de 33 grados, aunque la sensación térmica podría sentirse como 35, invitando a los barceloneses a buscar algo de sombra. Sorprendentemente, no se prevén lluvias, lo que hace de este día una excelente oportunidad para disfrutar al aire libre.

Ya por la tarde, el cielo continuará en sintonía, manteniendo ese azul brillante. La humedad relativa, que alcanzará un 55%, podrá hacer que el ambiente se sienta un poco cargado, así que será bueno hidratarse. La luz del sol nos acompañará hasta la puesta a las 21:26, regalándonos horas para pasear y gozar de la ciudad. Con una tarde así, es momento de aprovechar cada instante, siempre bajo la amable protección del buen tiempo.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo cubierto y posibles lluvias

El aire fresco y la inminente sombra de las nubes presagian un día poco habitual en L’ Hospitalet de Llobregat. Esta mañana amanecerá con un cielo cubierto que mostrará señales de inestabilidad, con temperaturas que oscilarán entre los 24°C y 23°C. A medida que avanza la jornada, las lluvias podrían hacer su aparición, acompañadas de un viento fuerte que soplará a unos 15 km/h provenientes del este.

Apareciendo el sol al amanecer, la mañana se sentirá relativamente tranquila, pero eso cambiará en la tarde cuando se prevén rachas de viento que alcanzarán los 35 km/h, todo en medio de una sensación térmica que podría superar los 35°C. Con una humedad que podría llegar hasta el 80%, es recomendable no olvidar el paraguas y mantener la precaución ante la posibilidad de aguaceros intensos.

Condiciones cálidas y algo nubladas en Badalona

Esta jornada en Badalona amanece con un cielo parcialmente nublado, lo que permitirá que la salida del sol a las 06:24 dote de luz cálida a la mañana. La temperatura oscilará entre los 23 y 25 grados y la sensación térmica será similar, brindando un inicio suave antes de alcanzar la máxima de 33 grados en la tarde. Además, la humedad será notable, alcanzando hasta un 70%, lo que creará un ambiente algo pesado para los más sensibles.

A lo largo del día, no se espera lluvia, aunque algunas ráfagas de viento pueden llegar a los 39 km/h, especialmente durante las horas más cálidas. Con la puesta del sol a las 21:26, Badalona disfrutará de más de 15 horas de luz, culminando en una noche que se prevé agradable con temperaturas descendiendo a los 26 grados.

Cielos despejados y suave brisa en Sabadell

El tiempo en Sabadell presenta una jornada tranquila, con cielos mayormente despejados tanto por la mañana como por la tarde. Las temperaturas oscilan entre los 21°C y los 37°C, con una suave brisa que puede alcanzar hasta 15 km/h. No se esperan lluvias significativas, lo que favorece un ambiente agradable y estable.

Es un día ideal para pasear por los parques o disfrutar de una café al aire libre. Con el ambiente templado, se pueden realizar actividades cotidianas sin prisa, aprovechando cada momento en plena comodidad.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET