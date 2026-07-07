Mercadona estrena su primera ‘Tienda 9’ en Segovia: 1.760 m², aparcamiento de 141 plazas y un nuevo concepto de supermercado

Mercadona ha estrenado en Segovia su primer supermercado bajo el modelo ‘Tienda 9’, un nuevo tipo de tienda por el que apuesta actualmente la cadena valenciana y que introduce cambios importantes en cómo se organiza el espacio y en cómo se compra dentro del establecimiento. Ubicado en la capital, este nuevo local sirve como punto de partida para una transformación que la cadena quiere extender en los próximos años.

Pero más allá de una simple reforma, lo que cambia aquí es la forma de plantear la tienda. La distribución se ha rediseñado para que el recorrido resulte más claro y rápido, al tiempo que se ajusta el funcionamiento interno para ganar eficiencia en tareas como la reposición o la preparación de productos. Y esta apertura en Segovia no es un caso aislado, sino parte de un plan más amplio con el que Mercadona busca actualizar su red de supermercados, adaptándola a nuevos hábitos de consumo y a un modelo más optimizado tanto para clientes como para trabajadores.

Mercadona estrena su primera ‘Tienda 9’ en Segovia

La clave de la nueva ‘Tienda 9’ de Mercadona está en algo que no se ve a simple vista y que tiene que ver con la forma en la que está organizada la tienda. Hasta ahora, los supermercados funcionaban por secciones bastante claras como la de carne, pescado, fruta, pero eso empieza a cambiar. En este nuevo formato, la lógica es distinta ya que todo gira más en torno a procesos que a secciones. Puede sonar técnico, pero en la práctica se traduce en menos pasos, menos recorridos innecesarios y una compra más directa.

También cambia el trabajo interno ya que los empleados se mueven menos, reponen de otra manera y tienen más coordinación. Es un ajuste que no está pensado sólo para el cliente, sino también para que el día a día en tienda funcione mejor.

El cambio más importante está en el Obrador Central

Una de las novedades más claras de este modelo es el llamado Obrador Central y que es, básicamente, el lugar donde se prepara todo lo que antes se hacía por separado. De este modo, en vez de tener varias zonas independientes trabajando a la vez, se concentra todo en un mismo punto, desde el corte, a la preparación, y como no, el envasado y todo pasa por ahí antes de llegar a los lineales.

Esto permite ganar espacio fuera, que es lo que percibe el cliente. Y se pude contar con más sitio para frescos, más orden y menos sensación de saturación. Y además, facilita que los productos estén listos para coger sin tener que hacer colas o esperar.

Más espacio, pero también más cómodo para el cliente

El supermercado tiene 1.760 metros cuadrados de sala de ventas, lo que se nota sobre todo en los pasillos. Son más anchos, hay menos sensación de agobio y moverse con carrito resulta más fácil. Y no nos olvidamos del aparcamiento, que contando 141 plazas, también juega su papel, sobre todo en una zona donde el coche sigue siendo clave para hacer la compra. Además, se han incorporado puntos para vehículos eléctricos, algo cada vez más habitual.

Y dentro, hay detalles que antes no eran tan comunes, como una pequeña zona de descanso con mesas y sillas. No es algo esencial, pero sí marca la idea de que la experiencia en tienda empieza a cuidarse más.

Menos consumo y más eficiencia: la otra parte del cambio

Más allá de lo que se ve, hay otra parte importante que es la técnica. Este nuevo modelo está pensado para gastar menos y funcionar mejor y para ello, se han mejorado los sistemas de frío para evitar pérdidas de temperatura, algo que también se nota en el ambiente dentro de la tienda. Además, se utiliza CO₂ como refrigerante, una opción más eficiente y con menor impacto ambiental. El resultado es un supermercado que, sin cambiar radicalmente de cara al cliente, sí lo hace en su funcionamiento interno. Menos consumo de energía y agua, y más control sobre lo que ocurre en cada momento.

Una inversión importante dentro de un plan mucho mayor

La apertura de esta tienda ha supuesto una inversión de más de 2,1 millones de euros y ha implicado el trabajo de cientos de personas durante su construcción y puesta en marcha. Cuenta con una plantilla de 56 empleados, que son quienes ahora trabajan con este nuevo modelo en el día a día.

Pero, en realidad, esta tienda es sólo el principio. Mercadona tiene previsto extender este formato en los próximos años, sustituyendo progresivamente el modelo anterior. El plan incluye una inversión global de 3.700 millones de euros hasta 2033. Es decir, lo que ahora se ve en Segovia acabará llegando a muchas otras ciudades. Y eso significa que este cambio no es puntual, sino una transformación que va a redefinir cómo se compra en Mercadona en los próximos años.