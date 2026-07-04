Castilla y León: día mayormente soleado con nubes en el sur y viento suave, según AEMET

El tiempo en Castilla y León para el 4 de julio de 2026 se presenta mayormente poco nuboso o despejado, aunque el nordeste podría experimentar algunos bancos de niebla en la mañana. A medida que avance la jornada, en el sur se formarán nubes de evolución, pero en general, las temperaturas se mantendrán estables o en ligero ascenso. El viento del nordeste soplará de manera suave, con momentos de moderado en el cuadrante nordeste.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 4 de julio

Cielo despejado y sol radiante en León

El día se despereza bajo un manto de cielos despejados, donde el sol hará su entrada como un tímido invitado a primera hora. Las temperaturas oscilarán entre un fresco amanecer de 13 grados y una máxima que alcanzará los 34 en pleno apogeo de la tarde. Aunque no se prevén lluvias, la sensación térmica podría jugar al despiste, acercándose a un cálido 34, mientras la brisa suave sopla a escasos 15 km/h, lo que promete un ambiente agradable.

Ya por la tarde, la luz del sol brillará con fuerza hasta las 22:02, ofreciendo un espléndido telón de fondo. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, rondando un 10%, evitando la pesadez del ambiente. A pesar de que hoy será un día soleado y sin sorpresas, los leoneses podrán disfrutar de un tiempo espléndido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Zamora: cielo gris y lluvia inminente

Los primeros matices de la mañana en Zamora se presentan con un cielo grisáceo que presagia inestabilidad. Las ráfagas de viento comienzan a hacerse notar, aportando un toque fresco que contrasta con la tranquilidad habitual de la ciudad. Al despertar, los habitantes se encuentran con una temperatura que ronda los 17 grados, aunque la sensación térmica puede caer hasta los 16, sumando un aire de inquietud a la jornada.

A medida que avanza el día, se espera un cambio drástico; las nubes se oscurecerán y la probabilidad de lluvia se disparará, especialmente por la tarde. Los vientos soplarán con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 75 km/h y la sensación térmica podrá sentirse muy por debajo de los 37 grados que se registren como máxima. Será prudente recordar llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad puede volverse agobiante.

En la ciudad de Salamanca, cielo despejado y calidez intensa

Este miércoles amanece en Salamanca con un cielo mayormente despejado, ideal para empezar el día con buen pie. La temperatura mínima se situará en torno a los 15 °C, brindando una sensación térmica fresca. A medida que avance la jornada, el termómetro alcanzará hasta los 36 °C, con una humedad que podría hacer el ambiente algo pesado, alcanzando picos de hasta el 80%. Aunque no se espera lluvia, la jornada se verá marcada por vientos suaves provenientes del noreste, con ráfagas de hasta 30 km/h.

Durante la tarde, el cielo seguirá despejado y la calidez del día se sentirá más intensa, con temperaturas que oscilarán en torno a los 32 °C. La luz del sol estará presente durante aproximadamente 15 horas, ya que se ocultará a las 21:57. Al caer la noche, se espera un ligero descenso en la temperatura, con mínimas que rondarán los 22 °C, ofreciendo un final de día agradable para disfrutar del aire libre antes de que el sol vuelva a salir mañana.

Valladolid: ambiente agradable con cielo nuboso

El día comienza con un tiempo estable, con temperaturas suaves que rondan los 16 grados por la mañana y alcanzan hasta 35 por la tarde. Aunque el cielo se presentará algo nuboso, no se esperan lluvias y las ráfagas de viento serán leves, favoreciendo un ambiente agradable y tranquilo.

Con estas condiciones, es un momento ideal para pasear por los parques o disfrutar de una comida al aire libre. Aprovecha la jornada para realizar actividades diarias sin preocupaciones, ya que el tiempo se prestará para ello.

Cielos despejados y calor agradable en Burgos

Las primeras horas del día en Burgos se presentan con cielos despejados y un ambiente tranquilo, donde las temperaturas rondan los 15 grados. A medida que avance la mañana, disfrutaremos de un calor agradable que alcanzará hasta los 31 grados por la tarde, con una brisa suave del noreste que hará que la sensación térmica sea aún más placentera. Es recomendable vestir ropa ligera para poder disfrutar del sol y aprovechar al máximo esta jornada primaveral.

Palencia: cielo despejado y brisa suave

Las primeras horas traen un cielo despejado que irá dando paso a una suave brisa del noreste, mientras que las temperaturas se mantendrán frescas alrededor de 15 grados. A medida que avanza la jornada, el mercurio se elevará hasta alcanzar los 34 grados por la tarde, creando un agradable contraste con la frescura matutina.

Aunque el día se presenta mayormente seco, es recomendable estar preparado, ya que la tarde podría traer algunas rachas de viento de hasta 30 km/h. Mantenerse hidratado y usar protección solar será clave para disfrutar de este cálido día en Palencia.

Cielo despejado y ambiente cálido en Ávila

En la mañana avileña, los cielos se presentan mayormente despejados, brindando un ambiente cálido con temperaturas que rondan los 19 grados. La sensación térmica alcanzará picos de hasta 34 grados debido a la humedad. A medida que avance el día, el sol se mantendrá como protagonista, elevando el termómetro hasta los 32 grados por la tarde, mientras que la brisa del viento, con rachas de hasta 34 km/h, aportará algo de frescor.

Al caer la noche, las temperaturas descenderán hasta los 22 grados, creando un ambiente agradable. Con cielos despejados y sin probabilidad de lluvia, es una excelente oportunidad para disfrutar de una agradable velada al aire libre. Se recomienda llevar ropa ligera durante el día y algo más abrigado para la noche, para aprovechar al máximo esta jornada.

Segovia: cielo despejado y fuerte viento

Las primeras horas traen un cielo despejado que promete una mañana agradable con temperaturas mínimas que rondan los 18°C. A medida que la tarde avance, el sol elevará el mercurio hasta alcanzar los 35°C, creando un contraste notable que invitará a disfrutar del aire libre.

Sin embargo, se recomienda precaución ante las ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 65 km/h, especialmente durante la tarde. Es aconsejable llevar ropa ligera, pero no olvidar protegerse del sol y permanecer atentos a los cambios en el cielo, que podrían traer alguna nube ocasional por la noche.

Agradable jornada de sol y brisa en Soria

Este día en Soria nos despertamos con un cielo despejado que promete un tiempo agradable a medida que avanza la jornada. Las temperaturas comenzarán frescas con mínimas alrededor de 14 °C y, aunque la sensación térmica se sentirá un poco más alta, será un placer disfrutar de la calma de la mañana sin preocupaciones de lluvia.

A medida que el sol asciende, la tarde nos regalará un calor moderado, alcanzando los 33 °C, con una ligera brisa del noreste que aportará frescura. El día, que tendrá más de 14 horas de luz, se cerrará con un cielo que permanecerá despejado, ideal para disfrutar de la puesta de sol a las 21:47.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET