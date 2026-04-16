Alerta inminente en España: éste pueblo pide a los vecinos llenar las piscinas urgentemente antes de que sea demasiado tarde

El Ayuntamiento de El Espinar ha emitido un bando para informar a los vecinos sobre las nuevas medidas adoptadas en relación con el uso del agua, provocando una alerta en algunos municipios de España “dada la situación actual del abastecimiento de agua en nuestro municipio y en previsión de futuras restricciones durante el período estival”.

El consistorio autoriza el llenado de piscinas únicamente hasta el 26 de abril. A partir de entonces, «quedará totalmente prohibido realizar esta actividad». Esta medida afecta a El Espinar, San Rafael y La Estación de El Espinar. La prioridad declarada del Ayuntamiento es que el agua de boca «nunca falte», lo que implica restringir «de forma significativa los riegos de jardines y zonas verdes».

Con esta medida, buscan «la máxima colaboración de todos para cumplirla. El objetivo es evitar el consumo innecesario de recursos hídricos, que serán especialmente escasos en las próximas semanas». Agradecen «la comprensión y cooperación de toda la ciudadanía para garantizar el suministro de agua en nuestro municipio”.

Esta medida llega 39 días antes que en 2025. El año pasado, el consistorio de El Espinar prohibió el llenado a partir del 5 de junio, pero aún no se había producido el desembalse de El Tejo.

Presas, clave para evitar la alerta en España

Detrás de estas medidas, está la presa de El Tejo. Esta infraestructura lleva años en el centro de la polémica por su deterioro y riesgo estructural. El verano pasado, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) llevó a cabo un vaciado del embalse para evaluar su estado y garantizar su seguridad. Desde 2024, se encuentra en nivel 1 de emergencia por riesgo de rotura.

Durante ese vaciado, el abastecimiento se ha sostenido gracias a sistemas alternativos, principalmente mediante el bombeo desde el embalse de Puente Alta, aunque haya sido insuficiente para satisfacer la demanda de El Espinar y de otras zonas de Segovia.