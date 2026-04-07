Alerta amarilla de la AEMET hoy en estas provincias de Castilla y León por lluvias: giro confirmado en el tiempo a partir de esta hora

Giro confirmado en el tiempo, llegan una serie de cambios que activarán la alerta amarilla de la AEMET en estas provincias de Castilla y León ante la llegada de fuertes lluvias. Será mejor que empecemos a preparar el paraguas y no escondamos el abrigo que quizás hemos tenido en nuestro poder en estos días en los que la Semana Santa nos ha dado un pequeño avance de lo que será una primavera soleada.

En su lugar en estas zonas del país y con ciertos elementos que llegaran con fuerza pueden acabar siendo los que nos darán alguna que otra sorpresa inesperada. Son tiempos de aprovechar al máximo la estabilidad con la que quizás obtendremos estas ganas de salir de casa que quedarán truncadas por la llegada de las borrascas que van llegando a toda velocidad. Es momento de conocer lo que nos está esperando en unos días en los que las lluvias pueden acabar siendo las grandes protagonistas. La AEMET no duda en activar la alerta amarilla ante lo que llega con fuerza.

Llega un importante giro confirmado a partir de esta hora

Es cuestión de horas, en especial, si tenemos en cuenta lo que puede pasar en estas próximas jornadas en las que realmente cada detalle es destacable. En especial, si descubrimos lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de elementos que van llegando a toda velocidad y que pueden convertirse en un problema mayor.

Es hora de conocer lo que nos está esperando en unos días en los que quizás tocará saber qué es lo que puede pasar en breve. Estaremos a merced de una novedad destacada que acabará siendo lo que nos marcará de cerca en estos días en los que tocará sacar de nuevo el abrigo y el paraguas.

Ha sido una Semana Santa con cierta estabilidad lo que nos ha dado un poco de aire para salir a la calle y disfrutar de un sol que parece que va desapareciendo por momentos. En especial, si descubrimos lo que puede pasar en estas jornadas en las que realmente tocará saber qué es lo que nos está esperando.

Un giro importante de guion o de temperaturas llega a partir de esta hora a una comunidad autónoma que va a ver cómo se activan todas las alarmas.

Se activa la alerta amarilla de la AEMET en Castilla y León ante las fuertes lluvias

Las fuertes lluvias acabarán siendo las grandes protagonistas de una vuelta a la rutina que nos puede traer alguna que otra sorpresa inesperada. Con la mirada puesta a una situación que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración.

Esta previsión del tiempo de la AEMET no deja lugar a dudas: «Nuboso en general, con lluvias y chubascos que podrán ser localmente fuertes, más frecuentes e intensos en el tercio oeste, y localmente persistentes en la parte occidental del Sistema Central. También serán probables las tormentas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso, y máximas en descenso, que podrá ser localmente notable en el extremo occidental. Viento del sur y sureste, con rachas fuertes o localmente muy fuertes, principalmente en zonas de tormenta y zona altas de la Cantábrica». Las alertas estarán activadas: «Lluvias y chubascos que pueden ir acompañados de tormentas. Además podrán ser localmente persistentes en el suroeste. Temperaturas máximas en descenso localmente notable en el tercio occidental. Rachas de viento localmente muy fuertes».

Para el resto de España la situación acabará siendo similar: «La entrada de una vaguada asociada a una masa de aire frío y sus frentes asociados dejarán cielos muy nubosos con precipitaciones en la mitad occidental y abundantes nubes altas en la mitad oriental y Baleares. Se espera que las precipitaciones puedan dejar acumulados importantes en el oeste del Sistema Central y de la Cantábrica y también pueden ser puntualmente fuertes y acompañadas de tormenta en el oeste de Galicia, de Castilla y León, de Andalucía y en Extremadura y zonas limítrofes. No se descarta que puedan ir acompañadas de rachas muy fuertes y granizo menudo. En Canarias se esperan cielos nubosos o cubiertos en el norte de las islas más montañosas, con precipitaciones, sobre todo a partir de la tarde. En el resto de zonas, intervalos nubosos. Se prevén bancos de niebla costeros en los litorales del norte del Mediterráneo y en Baleares, así como brumas y nieblas en zonas altas de la mitad occidental; también se espera polvo en suspensión en el centro y oeste peninsular que, con la precipitación, puede dar lugar a chubascos de barro puntuales. Se prevé un descenso de las temperaturas máximas en la mitad occidental de la Península, que puede ser notable, y pocos cambios en el tercio oriental y el Estrecho. Mínimas en ascenso ligero en la Península, que puede ser notable en el Cantábrico oriental, y descensos en el cuadrante nordeste. Aumento de las máximas y pocos cambios de las mínimas en Baleares. En Canarias, descenso general, más acusado en cumbres y medianías».