AEMET prevé cielos nubosos y lluvias débiles en Castilla y León con viento moderado y descenso de temperaturas

Hoy, 15 de mayo de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León, el cielo se presenta nuboso a intervalos, con tendencia a poco nuboso hacia el final del día. Se esperan precipitaciones débiles, especialmente en las cotas altas y la mitad oriental, mientras que en el extremo norte habrá nubes bajas persistentes. Las temperaturas experimentarán ligeros descensos, en especial en las zonas sur y este, con la posibilidad de heladas débiles en las cumbres. El viento soplará del norte y noroeste, moderado, aumentando en rachas intensas.

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Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 15 de mayo

Niebla y lluvia matinal con tregua vespertina en León

Esta jornada en León se presenta marcada por un cielo que se sumergirá en la niebla, con un 100% de probabilidad de lluvia durante las horas de la mañana. Mientras el sol se asoma tímidamente a las 07:00, la temperatura mínima será de 5 grados y la sensación térmica podría descender hasta los 4 grados, creando un ambiente fresco. Los vientos, de dirección N y a una velocidad media de 20 km/h, aportarán un toque de dinamismo, aunque no alcanzarán niveles de fuerte intensidad.

Ya por la tarde, el tiempo parece dar una tregua, con nubes que se dispersan y una probabilidad de chubascos que se reduce considerablemente. La temperatura ascenderá solo hasta los 13 grados, reflejando una sensación térmica similar. Al finalizar el día, cuando el sol se despida a las 21:37, el ambiente se mantendrá fresco, mientras la humedad jugará con su rango, oscilando entre un 45% y un 80%, lo que puede aportar una sensación algo cargada en el ambiente.

Zamora: cielo gris y lluvias intermitentes

En Zamora, el día comienza con un cielo gris y amenazante, mientras las nubes parecen conspirar para dar paso a una jornada inestable. Las primeras horas de la mañana traen consigo una intensa probabilidad de lluvia, que a medida que avanza el día, se despliega en forma de gotas llevando consigo la frescura del aire.

La diferencia entre la mañana y la tarde será notable: si bien el termómetro alcanzará hasta los 18 grados, la sensación térmica podría descender notablemente, llevándonos a una mínima de 6. Con vientos de hasta 15 km/h y probabilidad de lluvias más ligeras por la tarde-noche, no olvides llevar paraguas si decides salir.

En la ciudad de Salamanca, cielo nublado y lluvia esperada

A medida que amanece en Salamanca, la ciudad se encuentra bajo un cielo mayoritariamente cubierto que anuncia una jornada bastante húmeda. Con una probabilidad de lluvia que alcanza el 95%, es probable que las gotas comiencen a caer en la madrugada y persistan hasta mediodía, donde la humedad relativa podría superar el 80%, creando un ambiente pesado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 17 grados, aunque la sensación térmica podría llegar a ser más fresca, especialmente en las primeras horas.

Por la tarde, el panorama no mejora mucho, ya que el cielo continuará parcialmente nublado con una probabilidad de lluvia del 25%. El viento soplará del norte a una velocidad de 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, lo que añade un toque de frescura a la jornada. La salida del sol se producirá a las 07:05 y se ocultará a las 21:33, brindando a los salmantinos unas agradables 14 horas de luz, aunque la recomendación es llevar paraguas y abrigarse bien.

Valladolid: cielo variable con nubes y viento

La mañana presenta un tiempo variable con nubes y alguna posibilidad de lluvia ligera. A medida que avance el día, el cielo seguirá parcialmente nublado y aunque se espera que el viento sople de manera suave, las ráfagas podrían ser más intensas en momentos puntuales. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 15 grados, brindando una sensación térmica agradable en general.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre, con un ambiente tranquilo que invita a salir y aprovechar el tiempo sin preocupaciones.

Cielo cubierto y lluvias constantes en Burgos

Esta jornada en Burgos se presenta marcada por un cielo cubierto y la inminente llegada de lluvias, especialmente durante la mañana, donde las temperaturas rondarán los 5 grados. A medida que avance el día, el ambiente se tornará más fresco, con ligeras mejoras hacia la tarde, aunque todavía existe posibilidad de chubascos.

Se recomienda salir con un paraguas a mano, ya que la lluvia puede hacer acto de presencia en cualquier momento. A pesar del frío, la sensación térmica podría alcanzar hasta los 11 grados, así que considera vestirte en capas para disfrutar de una jornada cómoda.

Palencia: chubascos intermitentes y tarde despejada

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con mínimas de 4°C que contrastan con la máxima que alcanzará los 14°C hacia el mediodía. A lo largo de la mañana, se esperan chubascos intermitentes que podrían hacer acto de presencia de manera intensa. Aunque el cielo estará parcialmente nublado, la tarde se deslizará hacia una disminución en la actividad de lluvias, dejando un panorama más despejado.

A medida que el día avanza, es recomendable llevar un paraguas, pues la probabilidad de lluvias en la tarde-noche se mantendrá a un 35%. Con ráfagas que podrían llegar a los 6 km/h, el viento de dirección variable apenas se notará. La humedad, que se sentirá en su máxima expresión, hará que la sensación térmica roce los 15°C, lo que podría ser un alivio al final de esta jornada inestable.

Niebla y lluvias en la tarde en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos cubiertos y una sensación fresca, donde las temperaturas rondan entre los 6 y 11 grados. La probabilidad de lluvia hace que el ambiente esté cargado y el viento del norte sopla a unos 25 km/h, generando una ligera incomodidad.

A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente por la tarde. Las temperaturas máximas apenas llegarán a los 5 grados. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que el sol será una presencia escasa y el ambiente seguirá bastante húmedo.

Segovia: cielos grises y chubascos a lo largo del día

Las primeras horas traen consigo un manto gris en el cielo segoviano, donde se prevén chubascos intermitentes que comenzarán a media mañana y las temperaturas se mantendrán frescas en torno a los 7°C. A medida que avance el día, el viento soplará del norte a 20 km/h, intensificando la sensación térmica y el ambiente húmedo, especialmente en la tarde, donde la probabilidad de lluvia se acentúa.

La tarde podría traer precipitaciones puntuales, con un pronóstico que sugiere un ligero ascenso de la temperatura máxima hasta los 13°C. Ante este panorama cambiante, se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la noche cerrará la jornada con un descenso térmico notable, dejando un ambiente fresco y húmedo en la ciudad.

Cielo cubierto con lluvias intermitentes en Soria

El día se despierta en Soria bajo un cielo cubierto que presagia lluvias, especialmente de madrugada hasta mediodía, donde la sensación térmica se sentirá más fresca con valores que podrían rondar los 2°C. A medida que avanza la mañana, la temperatura solo alcanzará unos 6°C, con ráfagas de viento que aportarán la frescura habitual a la jornada.

Por la tarde, aunque la lluvia seguirá presente en el ambiente, el cielo se tornará parcialmente nublado y la temperatura máxima ascenderá hasta los 11°C, brindando una leve mejoría. Con 15 horas de luz desde el amanecer hasta el anochecer, esta jornada se siente variable, donde la inestabilidad del tiempo marcará la pauta en Soria.