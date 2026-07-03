AEMET: Castilla y León con sol y nubes, ligero ascenso de temperaturas y viento suave

Hoy, 3 de julio de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León se espera un panorama mayormente poco nuboso o despejado. Sin embargo, habrá intervalos de nubes bajas y no se descartan algunos bancos de niebla en el nordeste durante la primera mitad del día. Por la tarde, se prevén nubes de evolución en el sur. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, mientras que las máximas también experimentarán un ligero incremento. El viento del noreste y norte será flojo, con intervalos de moderado.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 3 de julio

Cielo despejado y calidez estable en León

El cielo se despereza lentamente en León, donde la suavidad del amanecer será acompañada por un ambiente agradable. A medida que avancen las horas, la temperatura ascenderá hasta tocar los 33 grados, mientras las brisas ligeras del este, soplando a unos 5 km/h, mantendrán el calor en un nivel tolerable. En total, se tendrá un día sin riesgos de lluvia que invite a disfrutar de cada rincón de la ciudad bajo un azul despejado.

Ya por la tarde, el sol se mostrará como un tímido invitado, brindando la luz necesaria hasta la puesta, a las 22:03. La humedad, en niveles moderados, hará que el ambiente se sienta un poco más cálido, pero nada que resulte incómodo. La sensación térmica alcanzará los 33 grados, equilibrando así un día perfecto para pasear y disfrutar del aire libre, sin ninguna preocupación por chubascos inesperados.

Zamora: mañana inestable con viento fuerte

Las calles de Zamora amanecen sumidas en una atmósfera cargada de inestabilidad, con nuves que amenazan con desatar su furia. El viento arrecia, susurrando un aviso de que el día traerá sorpresas: se espera una mañana nublada que dejará paso a un ambiente más fresco por la tarde, marcado por temperaturas que oscilarán entre los 16 y los 36 grados.

A medida que avancen las horas, la situación empeorará ligeramente, con rachas de viento de hasta 75 km/h que podrán hacer sentir la temperatura aún más baja. La humedad puede convertirse en un factor incómodo, alcanzando picos del 75 por ciento. Es recomendable estar preparado, así que no olviden el paraguas si salen a la calle.

En la ciudad de Salamanca, calor intenso y cielo despejado

La jornada en Salamanca comienza con un amanecer tranquilo y fresco, con temperaturas que rondan los 14°C. Conforme avance el día, disfrutaremos de un tiempo mayormente soleado, con el cielo despejado que permitirá que los termómetros alcancen una máxima de 35°C durante la tarde. La humedad, que se mantendrá en niveles altos, hará que el ambiente se sienta un tanto pesado, aunque no se esperan lluvias. Sin embargo, un viento de hasta 15 km/h puede aportar algo de frescura en ciertos momentos.

A medida que el sol se pone a las 21:57, se prevé que las temperaturas desciendan a unos agradables 21°C en la noche. La sensación térmica podría llegar a ser más cálida, de hasta 35°C, indicando que será un día de calor intenso, así que es recomendable hidratarse y disfrutar del buen tiempo. Con aproximadamente 15 horas de luz, esta será una jornada propicia para actividades al aire libre en Salamanca.

Valladolid: ambiente estable y agradable con nubes

La jornada se presenta con un tiempo estable, sin grandes cambios a lo largo del día. Durante la mañana y la tarde, las temperaturas rondarán entre los 15 y 34 grados, con un cielo que puede mostrar algunas nubes. El viento será leve, lo que contribuirá a un ambiente agradable, aunque no se descartan ligeras rachas.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas en un ambiente tranquilo. Aprovechar las horas soleadas puede ser una excelente forma de desconectar y disfrutar de lo que ofrece la jornada.

Cielo despejado y ambiente cálido en Burgos

El amanecer en Burgos se presenta con cielos mayormente despejados, lo que promete una mañana agradable con temperaturas en torno a los 13 grados y una suave brisa que mitiga el fresco. A medida que avancen las horas, las temperaturas subirán hasta alcanzar los 28 grados, manteniendo un ambiente muy confortable para disfrutar del día.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado y la sensación térmica podrá llegar a ser de hasta 29 grados, perfecta para salir a pasear. Es un día ideal para llevar ropa ligera y disfrutar del sol, así que no olvides tus gafas y protector solar.

Palencia: cielo despejado y día cálido

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado y cómodo, con temperaturas que rondan los 14 grados. A medida que avanza la jornada, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando un cálido pico de 32 grados por la tarde, mientras un ligero viento del noreste sopla a 20 km/h, aportando frescura en momentos clave.

Sin embargo, a pesar del sol predominante, es recomendable llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando el termómetro descenderá a 17 grados. La humedad también variará, con niveles que podrían hacer que la sensación térmica se sienta un poco más intensa durante las horas de calor.

Cálido y soleado para disfrutar en Ávila

Las primeras horas del día en Ávila se presentan con cielos despejados y un ambiente suave, donde la temperatura ronda los 16 grados, ofreciendo una sensación térmica agradable. A medida que avance la jornada, el sol se hará más presente y las temperaturas alcanzarán valores cercanos a los 33 grados por la tarde, creando un contraste notable. Con un viento que soplará a unos 5 km/h, se recomienda salir con ropa ligera y no olvidar el agua, pues el día promete ser cálido y soleado.

Segovia: cielo despejado y calor intenso

Las primeras horas traen consigo un fresco amanecer con temperaturas alrededor de 14 grados, mientras el cielo comienza despejarse gradualmente. A medida que avanza el día, el termómetro se elevará hasta alcanzar los 34 grados por la tarde, acompañados de una brisa suave proveniente del sur a 10 km/h.

Se prevé que la tarde mantenga un ambiente cálido, por lo que resulta recomendable llevar consigo hidratación y protección solar. Aunque no se anticipan lluvias, las rachas de viento pueden alcanzar hasta 45 km/h, aportando un toque dinámico al clima segoviano.

Cielo despejado y ambiente agradable en Soria

A medida que el sol comienza a asomarse por el horizonte en Soria, la jornada se pintará con un cielo mayormente despejado y temperaturas agradables. La temperatura mínima rondará los 13 °C, pero la sensación térmica podrá ser un poco más fresca, con valores que descenderán hasta los 12 °C. Sin posibilidad de lluvia durante la mañana, se anticipa una evolución favorable del tiempo.

Ya por la tarde, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 31 °C, con una brisa suave del noreste que soplará a aproximadamente 15 km/h. La humedad, que se mantendrá en niveles cómodos, hará que la sensación térmica se eleve hasta los 31 °C, aunque la tarde se sentirá agradable. Con más de 14 horas de luz, la jornada promete ser un deleite para disfrutar al aire libre.