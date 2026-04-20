Manualidades para celebrar el Día del Libro en los colegios: las mejores actividades para primaria

El Día del Libro no es una fecha cualquiera por lo que de alguna manera es algo que resalta dentro del calendario escolar. Cada 23 de abril, los colegios aprovechan para hacer algo distinto, ya que aunque no es un día festivo, es un día dedicado a los libros de modo que es normal que en las escuelas se aproveche para salir un poco de la rutina y acercar la lectura a los alumnos desde otro lugar, menos académico y más cercano. No se trata sólo de leer en clase o de recomendar títulos, sino de convertir los libros en algo vivo, que se pueda tocar, imaginar y hasta construir y para ello, nada como conocer algunas de las mejores manualidades para celebrar el Día del Libro en los colegios que son además perfectas para primaria.

En primaria, es importante que los libros estén muy presentes, ya que si bien esta es una etapa que abarca de los 6 a los 12 años, es fácil que los niños no conecten igual con un libro si sólo lo leen. De este modo si además lo dibujan, lo representan o lo transforman en algo propio es más fácil que desarrollen su amor por la lectura. Por eso, en muchos centros, el Día del Libro se trabaja a través de actividades creativas, donde las manualidades tienen un papel clave. No hace falta complicarse demasiado. A veces, con materiales básicos y una buena idea, se consigue mucho más de lo que parece. De este modo, si quieres celebrar en la escuela el 23 de abril de una forma especial con los niños, nada como elegir algunas de las manualidades que ahora te proponemos.

Manualidades para celebrar el Día del Libro en los colegios

Una de las mejores manualidades para celebrar el Día del Libro en los colegios es hacer un marcapáginas ya que esta es, probablemente, una de las más fáciles de hacer y a la vez, de las más bonitas para un día como el del próximo jueves. Se puede plantear además de muchas formas, desde diseños sencillos con cartulina hasta versiones más elaboradas con formas de personajes, animales o incluso con fotos y dibujos propios. Algunos niños prefieren decorarlo con colores llamativos, otros escriben frases que les gustan o pequeños mensajes.

Crear su propio libro

Otra de las manualidades para el Día del Libro que más sorprende, sobre todo en cursos medios y altos de primaria, es la creación de pequeños libros hechos a mano. No hace falta nada complejo: unas hojas dobladas, una portada sencilla y libertad para inventar. Aquí hay muchas opciones. Algunos profesores piden que escriban un cuento corto, otros prefieren que reescriban una historia conocida o que continúen un final. También se puede dejar completamente abierto, y que cada alumno cuente lo que quiera.

Escenas de cuentos en pequeño formato

Otra propuesta que suele funcionar bien es recrear escenas de cuentos en formato pequeño, como si fueran maquetas. Se puede hacer dentro de una caja de zapatos o sobre una base de cartón, utilizando recortes, dibujos o plastilina. No hace falta que quede perfecto. De hecho, cada alumno suele interpretar la escena a su manera, y eso es parte del aprendizaje. Tienen que elegir qué momento representar, qué personajes incluir y cómo hacerlo.

Personajes con materiales reciclados

El uso de materiales reciclados encaja muy bien en este tipo de actividades. Rollos de papel, cajas pequeñas, tapones o telas pueden servir para construir personajes de libros. Cada alumno puede elegir uno y recrearlo como quiera. Algunos pueden intentar ser fiel al original, otros es posible que lo reinterpreten completamente. No hay una única forma de hacerlo, y eso da bastante juego.

Murales que reúnen las lecturas de toda la clase

Los murales colectivos son otra opción que suele aparecer en muchos colegios durante estos días. Funcionan bien porque implican a toda la clase y porque el resultado se puede exponer. Se puede crear un mural con recomendaciones de libros, con dibujos de personajes o con pequeñas reseñas hechas por los alumnos. Cada uno aporta una parte, y al final se construye algo conjunto.

Pequeños disfraces para meterse en la historia

Aunque no siempre se plantee como manualidad principal, la creación de accesorios o elementos de disfraz también es bastante habitual en el Día del Libro. No hace falta preparar nada complicado. Con papel, cartulina o materiales sencillos se pueden hacer coronas, capas o detalles que identifiquen a un personaje. A partir de ahí, se puede trabajar la lectura desde el juego o incluso hacer pequeñas representaciones en clase.

Adaptar las actividades según la edad

No todas las manualidades funcionan igual en todos los cursos de primaria. En los primeros niveles, es mejor apostar por actividades más guiadas y visuales, donde el resultado sea rápido y claro. A medida que avanzan, se puede dar más libertad. Permitir que elijan qué hacer, cómo hacerlo o incluso que propongan ideas propias. Esa autonomía suele marcar la diferencia en la implicación.

En cualquier caso, el objetivo no es que todo quede perfecto. Lo importante es que los alumnos participen, que se acerquen a los libros desde otro lugar y que el Día del Libro no pase como una fecha más.