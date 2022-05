Ir al dentista cuando estamos embarazada es aconsejable no solo por nuestra salud bucal, sino también por el bienestar de la criatura que llevas dentro. De hecho, de la misma manera que si no te cuidas bien durante el embarazo es posible que el bebé sufra las consecuencias. Existe un nexo entre el cuidado dental en el embarazo y la salud del feto. De modo que vamos a analizar el porqué cuidar de nuestros dientes en la gestación es sumamente importante, centrándonos en el modo de como algunos comportamientos de riesgo poco conocidos e inesperados, pueden comprometer no sólo la salud de la mujer, sino también la del feto.

Cuidado dental en el embarazo

Entre estos, en particular, se encuentra la mala higiene bucal: como han demostrado numerosos estudios, de hecho, el cuidado dental durante el embarazo también tiene implicaciones para el feto.

En particular, descuidar la limpieza dental puede aumentar el peligro de parto prematuro, nacimiento de bebés con bajo peso y otras complicaciones.

Para ello, es fundamental someterse a revisiones periódicas en el dentista . La frecuencia a respetar es igual a una sesión cada trimestre de gestación, a partir de la decimocuarta semana de gestación.

El objetivo de las visitas es reducir la cantidad de bacterias cariogénicas dentro de la boca de la madre, para evitar que estos organismos se transmitan al feto.

Mala higiene bucal: todos los riesgos para el feto

Al margen de lo mencionado, existen otros riesgos concretos que se asocian con el cuidado dentro deficiente e inadecuado durante el embarazo.

Hablemos de nuevo de las bacterias dentro de la cavidad oral, cuya proliferación podría conducir a la aparición de caries pero al margen de lo que pueda pasar a la mujer, pueden transmitirse al niño.

Entre los factores relacionados con la higiene bucal que exponen a riesgo al feto, se encuentran:

Gingivitis;

periodontitis;

Ingesta excesiva de azúcar

Fumar.

En particular, es importante reiterar los efectos negativos del tabaquismo sobre la salud de la cavidad oral, así como sobre el organismo general de la madre y el niño.

En particular, fumar o respirar humo de «segunda mano» se asocia con una mayor probabilidad de dar a luz prematuramente y de dar a luz a bebés que no hayan alcanzado el peso adecuado.

Por este motivo será importante realizar esas visitas al dentista antes señaladas para revisar que nuestra higiene es la correcta y hacer limpieza en caso de que sea necesario. En caso puedes hacer lo propio, cepillándote los dientes después de cada comida así como utilizando también un irrigador bucal o un poco de hilo dental para evitar más todavía, la proliferación de bacterias.