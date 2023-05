Adelgazar dando el pecho: cuántos kilos se pierden y cómo volver a estar en forma

A pesar de lo fantástica que es la aventura del embarazo, no podemos olvidarnos de los kilos que se pueden llegar ganar durante los nueve meses. Por supuesto, hay quienes no les importa y no les interesa volver a la forma física que tenían antes de dar a luz, pero también hay quienes tienen muchas ganas de verse como eran antes y emprender un verdadero viaje. Perder peso durante la lactancia, eso sí, es posible, pero hay que tener mucho cuidado. Descubramos entonces a continuación, todo sobre cómo adelgazar durante la lactancia.

Adelgazar durante la lactancia

Lo primero que debes saber es que si comienzas a dar el pecho inmediatamente después de dar a luz, no puedes seguir en absoluto esas dietas drásticas que te hacen perder tantos kilos en muy poco tiempo. Una pérdida radical de esa grasa extra, de hecho, podría liberar algunas sustancias que luego podrían terminar en la leche alimentada por el bebé.

De hecho, se recomienda bajar de peso poco a poco para permitir que la nueva mamá se mantenga sana y fuerte para la lactancia. No es casualidad que incluso los mejores expertos crean que el regreso a la forma debería ser gradual. Y que debe consistir en unos 2 kilos al mes.

Si pretendes adelgazar durante la lactancia, necesariamente debes seguir una serie de precauciones. Veamos cuáles:

Come vegetales tanto para el almuerzo como para la cena . Tal vez, podrías alternar su cocinado. Ya sean crudos o cocidos, y no olvides condimentarlos con jugo de limón, las verduras son buenas para el cuerpo. Y, si se combinan con un régimen regulado, también pueden hacerte perder muchos kilos.

. Tal vez, podrías alternar su cocinado. Ya sean crudos o cocidos, y no olvides condimentarlos con jugo de limón, las verduras son buenas para el cuerpo. Y, si se combinan con un régimen regulado, también pueden hacerte perder muchos kilos. Combinado con este alimento, entonces, prefiere también la fruta de temporada;

Sería preferible no utilizar grasas , pero -si es absolutamente necesario- consumirlas en cantidades limitadas;

, pero -si es absolutamente necesario- consumirlas en cantidades limitadas; Reduce drásticamente el uso de azúcares. Y no, no cometas el error de usar azúcar moreno: es exactamente lo mismo;

Y no, no cometas el error de usar azúcar moreno: es exactamente lo mismo; Trata de minimizar la ingesta de dulces, helados o dulces similares.

Sin embargo, ten mucho cuidado: lo que te acabamos de dar son solo algunos consejos que puedes poner en práctica. Antes de iniciar una dieta sana y regulada, de hecho, siempre sería mejor consultar al médico. Y, en su acuerdo, ser seguido por un especialista en el caso. Recuerda, de hecho, que cada mujer es diferente. Y lo que funciona para uno, no significa que funcione igual para todos.

¿Está permitida la actividad física?

Una vez establecido el tipo de dieta que se debe respetar, también es importante responder a otra pregunta muy común a todas las nuevas mamás que pretenden ponerse en forma: ¿puedo ir al gimnasio? Absolutamente sí, pero con moderación. Especialmente en los meses posteriores al nacimiento, es preferible mantener una actividad física decididamente ligera.

Para recuperar la forma, por lo tanto, se recomienda dar largos paseos al aire libre, quizás incluso en compañía de su bebé. O incluso preferir algunos deportes, como el yoga y el pilates.

Finalmente, recordar que cada mujer tiene sus propios tiempos. Si, por lo tanto, los resultados no llegan de inmediato, no te desesperes. ¡Tiempo al tiempo!.