Carla Pereyra y Simeone esperan su segundo hijo en común

Parece que, de un tiempo para acá, cada día nos despertamos con la noticia de un nuevo embarazo entre los famosos nacionales e internacionales. Así, ayer, por ejemplo, descubrimos que Carlos e Ivy, de “GH 16”, van a ser papás por primera vez. Hoy, sin embargo, hemos conocido que la modelo argentina Carla Pereyra, de 31 años, se encuentra embarazada. Así, tendrá próximamente a su segundo hijo, fruto de su relación con Diego Pablo Simeone, 48 años, que es el entrenador del Atlético de Madrid.

Carla Pereyra da la noticia

Una entrevista concedida a la revista del corazón “¡Hola” ha sido la que ha utilizado Pereyra para contar a todo el mundo que está nuevamente embarazada. Entrevista esa, que aparece en el número que hoy sale a la venta, en la que la modelo cuenta desde que están felices por la llegada de un nuevo bebé hasta que ha sido durante las pasadas vacaciones estivales cuando se ha realizado el test de embarazo que dio positivo.

Un segundo hijo junto a Simeone

Con esta gestación que ahora está viviendo la joven, que podría haber acabado de pasar el primer trimestre del embarazo, va a volver a ser nuevamente madre. En concreto, va a tener su segundo hijo con Simeone, pues ya cuentan con una primera hija, llamada Francesca, que vino al mundo el 29 de septiembre de 2016. Una pequeña que se ha convertido en la “reina” de la casa así como en la alegría de todos.

Por ahora, Carla no sabe si el bebé que espera es niño o niña. No obstante, ha manifestado en la citada entrevista que no le importaría que fuera otra pequeña para que así se convirtiera en el más fiel apoyo de su primogénita y viceversa.

Se amplía la familia

Como hemos mencionado, este embarazo supondrá que Carla y Simeone tengan a su segundo hijo en común. Sin embargo, no podemos olvidar que, aunque para ella también su segundo pequeño, no así para el entrenador del Atlético de Madrid. Y es que tenemos que recordar que el “Cholo” cuenta con tres hijos más, que son fruto de su matrimonio anterior con Carolina Baldini, de la que se separó allá por el año 2012:

Giovanni , de 23 años. Este es delantero de fútbol y milita actualmente en las filas de la Fiorentina de la Serie A, aunque también ha jugado en el River Plate, el Banfield o el Genoa.

Gianluca, de 20 años. El segundo hijo de Diego Pablo Simeone también ha seguido los pasos de su padre. Así, juega como delantero centro en el equipo chileno de La Calera , aunque a principios de año se barajó que se iba a marchar al Frosinone, que es un equipo de la Serie B de Italia. Eso sí, previamente ha estado ejerciendo como tal en las categorías inferiores del River Plate.

Giuliano, que cuenta con 16 años.

De esta manera, han conseguido darle forma a una familia numerosa y realmente bien avenida, como no han dudado en mostrar a través de diversas publicaciones en las redes sociales.

Consolidando su relación con Simeone

Con este segundo embarazo, lo que queda patente es que Carla y Simeone han conseguido fortalecer y consolidar su relación de pareja. Una relación que dio comienzo allá por la primavera del año 2014 y por la que no se apostaba demasiado en la prensa rosa tanto porque pertenecían a mundos diferentes como por la diferencia de edad entre ambos. No obstante, la solidez de la pareja ha sido y es innegable. Su amor está por encima de esos “prejuicios” y así lo están demostrando.

Es más, han pasado a ser el mejor apoyo que tienen tanto en los buenos como en los malos momentos. Así, Carla ha estado respaldando al Cholo en todos los instantes cruciales de la pasada temporada de fútbol y él ha hecho lo propio con la modelo en los últimos meses cuando su nombre salió a la luz debido al caso de la presunta estafadora de famosos, Mónica Gil. Y es que al parecer presuntamente esta utilizaba la relación que hacía años había mantenido con la joven para introducirse en el mundo de las celebrities y luego estafarles con la venta de pisos.

Ya lo que nos queda es darles la enhorabuena.