El TUI Palma Marathon Mallorca que se celebra este domingo bate su récord de participación con más de 10.000 inscritos

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presidido este viernes en el vestíbulo del Ayuntamiento la presentación de la 22.ª edición de la TUI Palma Marathon Mallorca, que se celebrará este domingo 18 de octubre y que ha alcanzado una cifra récord de participación, con más de 10.000 corredores inscritos, hasta 1.000 más que en la edición anterior.

La prueba destaca por su proyección internacional, con participantes de 72 nacionalidades y un 94% de corredores procedentes de fuera de España. Asimismo, la participación femenina alcanza el 48%, una cifra que pone de relieve la creciente presencia de mujeres en esta cita deportiva.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado que estos datos reflejan «el atractivo de Palma como destino para acoger grandes acontecimientos deportivos».

Al acto de presentación también han asistido el primer teniente de alcalde y regidor de Esports, Javier Bonet; el director general del área, David Salom; y el director general de Deportes del Govern, Antoni Ramonell. Asimismo, han asistido el director de la prueba y gerente de Kumulus, David Thompson; la TUI Destination Manager Mallorca, María José Durán; o el fundador de la asociación Invencibles, Nico Navarro.

Tres distancias y actividades durante todo el fin de semana

La TUI Palma Marathon Mallorca ofrecerá durante todo el fin de semana un programa de actividades que culminará el domingo con las carreras de 10, 21 y 42 kilómetros, diseñadas para dar cabida a participantes con distintos niveles de preparación.

Las tres pruebas tendrán lugar el domingo 18 de octubre, con salida en el entorno del Parc de la Mar, frente a la Catedral. La carrera de 10 kilómetros comenzará a las 8.00 horas, mientras que la media maratón y la maratón tomarán la salida a las 8.05 horas.

Paralelamente, el Parc de la Mar acogerá distintas propuestas dirigidas a corredores y visitantes. La Expo del corredor abrirá sus puertas el viernes y el sábado, de 11.00 a 19.00 horas. Además, la programación incluye la Breakfast Run, prevista de 9.00 a 14.00 horas, así como 11 puntos de animación distribuidos a lo largo del recorrido para acompañar a los participantes.

Entrega del Dorsal de Oro a la asociación Invencibles

Uno de los momentos destacados del acto ha sido la entrega, por parte del alcalde, del Dorsal de Oro de la TUI Palma Marathon Mallorca 2026 a la asociación Invencibles, en reconocimiento a su labor para facilitar la práctica deportiva a las personas con discapacidad mediante la adaptación de las actividades a las necesidades de cada deportista.

Jaime Martínez ha felicitado al fundador de la asociación, Nico Navarro, por el trabajo que desarrolla desde hace más de seis años y ha subrayado que “el deporte debe estar al alcance de todos”.

En este sentido, el alcalde ha señalado que «este reconocimiento permite dar visibilidad a la labor de Invencibles y poner en valor la importancia de seguir trabajando por un deporte inclusivo, en el que todas las personas tengan la oportunidad de participar».

Finalmente, el alcalde ha agradecido la implicación de los patrocinadores, las entidades colaboradoras y los servicios municipales que hacen posible la celebración de la prueba. Asimismo, ha deseado suerte a todos los participantes y les ha animado a disfrutar de la carrera, del recorrido y de la ciudad de Palma.