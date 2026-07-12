Tres años gobernando para la gente de aquí

Ciudadanos y ciudadanas de las Illes Balears, esta semana se han cumplido tres años desde mi investidura y toma de posesión como presidenta de esta comunidad autónoma, de este inmenso honor que tengo gracias a la confianza de una amplia mayoría de ciudadanos, que hace tres años pidieron un cambio en las políticas y en la manera de hacer política en estas islas. Un cambio desde la centralidad, desde la moderación, desde el sentido común y para la gente de aquí.

Transcurridos tres años intensos y de mucho —muchísimo— trabajo, soy consciente de que aún queda mucho por hacer, soy consciente de los retos que tenemos por delante y soy consciente de cuáles son las preocupaciones de las familias de estas islas, y no caeré en el conformismo, en la autocomplacencia ni en el tanmateix. Porque no podemos permitírnoslo y, por ello, mi compromiso es dejarme la piel.

Con estas líneas quiero compartir con todos vosotros mi balance de estos tres años de trabajo, de estos tres años de legislatura, que creo que pueden resumirse principalmente en tres evidencias.

La primera, la que ha sido mi obsesión desde el primer día: el cumplimiento de la palabra dada. Porque así me lo enseñaron en mi casa: el valor de la palabra dada, cumplir lo que se promete.

El primer compromiso cumplido fue el de formar un gobierno en solitario. Una promesa en la que nadie creía, que algunos veían imposible e incluso llegaron a ridiculizar. Pero dije que, si tenía una mayoría suficiente de ciudadanos, así lo haría. Los ciudadanos respondieron y cumplí. Y, evidentemente, gobernar en minoría no ha sido fácil, pero eso nos ha permitido marcar el tono y el ritmo, y evitar que la inestabilidad vivida en el Parlament se trasladara en ningún momento al Govern.

A partir de ese momento, no solo no hemos cruzado ninguna de nuestras líneas rojas, sino que hemos cumplido y puesto en marcha el 95 % de nuestro programa de gobierno. A los diez días comenzamos a bajar impuestos con la eliminación del impuesto de sucesiones —que ya ha beneficiado a más de 35.000 familias— y con la eliminación o bonificación del impuesto por la compra de la primera vivienda, del que se han beneficiado más de 5.000 jóvenes. A los cincuenta días cumplimos haciendo realidad la gratuidad de toda la etapa educativa de 0 a 3 años, que hoy beneficia a más de 15.000 familias. A los cien días aprobamos el Decreto ley de emergencia residencial, como primer paquete de medidas frente al reto de la vivienda.

Y así hemos ido cumpliendo nuestro programa durante estos tres años, con la cuota cero para autónomos, la recuperación de las calificaciones numéricas, más horas de matemáticas y de lenguas, el plan de captación de profesionales sanitarios, la Ley de conciliación, la Ley de simplificación, la Ley de costas, así como tantas y tantas medidas que incluimos en nuestro programa y que hoy son una realidad.

En segundo lugar, el hecho de que no se haya cumplido aquel guion que pronosticaban los partidos de izquierdas; que no se haya cumplido aquel discurso del miedo a los recortes en los servicios públicos, a los recortes en derechos o a la crispación social. Al contrario, durante estos tres años hemos destinado más recursos que nunca a nuestros servicios públicos; hemos mejorado las condiciones de nuestros profesionales sanitarios, de nuestros docentes y del conjunto de nuestros empleados públicos; hemos avanzado en nuevos derechos, como las ayudas a los enfermos de ELA, la atención las 24 horas en cuidados paliativos pediátricos, la gratuidad del ocio adaptado para niños con discapacidad, el límite a los precios de los comedores escolares, psicólogos en las aulas y en los centros de salud, entre otros avances.

Todos ellos, logrados desde el diálogo y el acuerdo. Porque somos un Govern de pacto y de entendimiento, como demuestra la consecución de acuerdos tan importantes como el Pacte per la Sostenibilitat, el Pacte per la Salut, el pacto de legislatura con la mesa de función pública, el acuerdo para la recuperación de la carrera profesional sanitaria o el Pacte per la Conservació Marina.

Y, por último, una evidencia de la que, como decía al principio, soy plenamente consciente: que queda mucho trabajo por hacer. Nos encontramos con una herencia envenenada, con unos precios de la vivienda disparados, con unas islas al límite como consecuencia de las 115.000 plazas turísticas autorizadas en ocho años y con unos servicios públicos tensionados por un patrón de crecimiento poblacional que hoy es absolutamente insostenible.

Durante estos tres años hemos sentado las bases para cambiar el rumbo, modificando leyes, planificando y destinando recursos, porque no existen soluciones mágicas y la situación no cambia de un día para otro. Pero gracias a nuestras diferentes leyes tenemos más de 10.000 viviendas asequibles en tramitación, viviendas asequibles y para la gente de aquí, entre las que se encuentran más de 1.000 viviendas de promoción pública cuyas obras comenzarán durante esta legislatura. Y, por supuesto, hablamos de viviendas a precios asequibles, con precios entre un 30 % y un 50 % por debajo del precio de mercado y destinadas a la gente de aquí, con al menos cinco años de residencia. Porque se trata de viviendas para quienes ya viven en las Illes Balears.

Aunque todavía queda mucho camino por recorrer para que estos avances lleguen a los ciudadanos, empezamos a ver signos de un cambio de tendencia con la reactivación de la promoción de viviendas plurifamiliares, que ha aumentado un 60 % en un año y que, desde hace dos años, vuelve a superar a la vivienda unifamiliar; es decir, más pisos que chalés, según los últimos datos del Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores; o con el descenso del 33 % en la compra de vivienda por parte de ciudadanos extranjeros, según los datos del Colegio de Notarios. Porque ahora la promoción de vivienda vuelve a orientarse hacia la vivienda asequible y para la gente de aquí.

Y trabajamos para transformar nuestra economía y pasar de un crecimiento en volumen a un crecimiento en valor; un modelo que apuesta por la diversificación de nuestra economía hacia la innovación y el conocimiento, como hemos hecho con el plan de impulso del ParcBit o con la Ley de aceleración de proyectos estratégicos; y con una estrategia clara de contención turística, que establece un crecimiento cero de nuevas plazas turísticas, prohíbe nuevas viviendas turísticas y acuerda la reducción del número de cruceristas, la compra de fincas públicas para proteger nuestros espacios naturales, y culminaremos la legislatura con la limitación de la entrada de vehículos y de rent a cars en las cuatro islas. Porque sí, hemos llegado al límite.

Porque debemos avanzar hacia un modelo que no necesite la captación continua de trabajadores de fuera para cambiar el patrón de crecimiento poblacional. Como también necesitamos poner freno a la llegada continua de inmigración irregular a nuestras islas. Porque siempre hemos sido una tierra de acogida, pero necesitamos una inmigración no solo vinculada a un contrato de trabajo, sino que tenga en cuenta también la capacidad de integración de nuestra tierra, exigiendo siempre el respeto a nuestras leyes y a nuestros valores. De lo contrario, vemos cómo se va desdibujando la fisonomía de nuestros pueblos y barrios. No, aquí no cabe todo el mundo.

Somos el Govern que más se parece a la gente de esta tierra. Un Govern que toma las decisiones desde el sentido común y la tranquilidad, que no esconde los problemas en los cajones, sino que ha venido a remangarse para resolver los problemas estructurales de estas Islas.

A partir de aquí, algunas políticas necesitan un último impulso y otras necesitan consolidarse en el tiempo para dar sus frutos. Y con ese objetivo trabajaremos durante este próximo año, trabajando intensamente para dar respuesta a las principales preocupaciones de los ciudadanos, ampliar su confianza y lograr, dentro de un año, una mayoría de estabilidad para poder seguir impulsando el cambio desde la centralidad, desde la moderación, desde el sentido común y gobernando pensando únicamente en la gente de aquí.