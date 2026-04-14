Trágica muerte en Menorca: detenido un camello por la muerte de una mujer a la que vendió droga

Trágica muerte en Menorca: la Policía Nacional de la comisaría de Mahón ha detenido a un camello por la muerte de una mujer a la que vendió droga. El hombre está acusado de un delito de homicidio imprudente y otro de tráfico de drogas.

Según han explicado desde la Jefatura Superior en Baleares, el pasado 9 de abril, la sala del 091 recibió una llamada que alertaba de que en una vivienda de la capital menorquina había una mujer sin vida, que podría haber sufrido reacciones adversas al consumo de sustancias estupefacientes.

Varias patrullas se desplazaron hasta el lugar y allí los sanitarios expusieron que la víctima podría llevar más de una hora fallecida. Junto a la mujer, se encontraba un hombre que admitió que habían tomado previamente sustancias estupefacientes.

El hombre contó a los agentes que, al despertarse tras presuntamente consumir drogas, observó que la mujer no reaccionaba. Por ello, se alarmó y llamó por teléfono a la persona que le había vendido dicha sustancia, siendo este el que alertó a los servicios de emergencia.

A partir de ese momento, agentes de la comisaría de la Policía Nacional de Mahón montaron un dispositivo en toda la isla, con la finalidad de localizar al presunto vendedor de la droga.

El domingo, los policías nacionales, en colaboración con agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de Ciutadella, pudieron localizar al varón y se le detuvo por ser el presunto autor de un delito de homicidio imprudente y otro de tráfico de drogas.

La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.