Trablisa desarrolla un dispositivo de seguridad híbrida con tecnología punta para el Barcelona Open Banc Sabadell

Trablisa es, por séptimo año consecutivo, la empresa responsable de la seguridad del Barcelona Open Banc Sabadell-73º Trofeo Conde de Godó, que se celebra esta semana en el Real Club de Tenis Barcelona-1899. El torneo, uno de los eventos deportivos más relevantes del calendario nacional, prevé superar los 100.000 asistentes, lo que exige un dispositivo de seguridad de alta capacidad y máxima coordinación.

Para esta edición, la compañía mallorquina refuerza su apuesta por la innovación con un modelo de seguridad híbrido que integra soluciones tecnológicas de vanguardia con un amplio despliegue de profesionales especializados.

En este contexto, Trablisa ha desarrollado –en colaboración con la Dirección de Operaciones del Real Club de Tenis Barcelona-1899– el Plan de Seguridad y Emergencia del torneo, para cuya implementación cuenta con un equipo de más de 140 profesionales.

El dispositivo incluye la protección integral del evento, tanto del público asistente como de los jugadores –en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado–, así como la gestión del control de todos los accesos al recinto, detalla la empresa en un comunicado.

El operativo combina la presencia de personal altamente cualificado con tecnología avanzada basada en sensores de alta capacidad, sistemas inteligentes de monitorización y herramientas predictivas que permiten anticipar incidencias y optimizar la respuesta en tiempo real. Este enfoque sitúa la tecnología como un elemento clave de apoyo a la toma de decisiones, complementando el papel esencial del factor humano.

Fundada en Palma en 1975, Trablisa celebra este año su 50 aniversario, reafirmando su posicionamiento como proveedor integral de soluciones de seguridad, vigilancia y tecnología aplicada, situándose entre las tres primeras del sector.

Cuenta con más de 12.000 profesionales y una sólida presencia internacional, con liderazgo en Portugal y una destacada implantación en México, donde es referente en la gestión de seguridad en sectores estratégicos como el aeroportuario.