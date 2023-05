Todos los partidos estallan contra Armengol e IB3 por sus «trampas y cacicadas» con el debate electoral

Todos los partidos con representación en el Parlament balear han mostrado su indignación contra el PSOE y la radiotelevisión autonómica IB3 por sus «trampas y cacicadas» en el debate electoral que en principio debe tener lugar el próximo domingo día 14.

El PSOE de Armengol se ha negado a respetar el resultado del sorteo celebrado este lunes sobre el orden de intervenciones y el director general de IB3, Andreu Manresa, se ha apresurado a plegarse a los intereses socialistas y ha establecido que la presidenta abra y cierre el debate cuando el sorteo determinó que la intervención inicial correspondía a la líder del PP, Marga Prohens.

Los independentistas de Més per Mallorca, el PP, Vox y Podemos han expresado ya públicamente su enfado y su intención de presentar una queja o denuncia ante la Junta Electoral.

Como ya ha informado OKDIARIO, el debate electoral de la emisora autonómica IB3 está en el aire después de que el PSOE se haya negado a respetar el resultado del sorteo celebrado el lunes. El martes el PSOE cambió de opinión y mostró su disconformidad con el resultado del sorteo. Todo ello a pesar de que el lunes los socialistas habían participado en el sorteo y dado su visto bueno.

El director general de IB3, Andreu Manresa, ha comunicado este miércoles a los partidos políticos que, en contra de lo que determinó el sorteo, Armengol abrirá y cerrará el debate. Manresa se ha dirigido a PSIB, PP, CS, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, Vox, El PI, Més per Menorca y Gent per Formentera-PSIB para comunicarles cuál será finalmente el desarrollo del debate televisado.

De este modo, la primera intervención se hará de mayor a menor representación obtenida en las elecciones autonómicas de 2019 y la última intervención, de menor a mayor, siguiendo el mismo criterio.

El resultado del sorteo fue que Marga Prohens fuera la primera en intervenir seguida de Patricia Guasp (Cs). A continuación intervendrían el PI, Gent per Formentera, Més per Menorca, Més per Mallorca, Vox, PSOE y Podemos. El orden de intervención del minuto de oro era CS, Vox, Més per Menorca, PSIB, PI, Gent per Formentera, Més per Mallorca, PP y Podemos, la última en intervenir.

El PP pide la comparecencia de Manresa

Més per Mallorca ha anunciado que este mismo miércoles presentará una queja ante la Junta Electoral Central (JEC) por el cambio en el reparto del orden de intervenciones del debate electoral ya que considera que, pese a que la distribución de intervenciones «se había acordado por unanimidad» entre todos los partidos, el ente público lo ha cambiado «unilateralmente» después de que el PSOE se lo «repensase».

Así se ha pronunciado el candidato de Més per Mallorca al Govern, Lluís Apesteguia. «De todas las cosas que han sucedido estos días, lo que preocupa no sólo como representante de un partido político, sino como ciudadano, es que, tras llegar a un acuerdo en el que participan todos los partidos, de forma unánime, la radiotelevisión pública de Baleares, al día siguiente y con carácter de urgencia, simplemente porque uno de los partidos se lo ha pensado, cambie el acuerdo», ha afirmado el candidato.

El PP, por su parte, ha censurado que IB3 televisión»se pliegue al juego sucio de la candidata del PSOE, Francina Armengol», al negarse a cumplir el resultado del sorteo para establecer los turnos de intervención en el debate electoral y ha anunciado que pedirán la comparecencia del director general de IB3, Andreu Manresa, ante la diputación permanente del Parlament para que dé explicaciones sobre su «negativa a cumplir con el resultado del sorteo del debate».

«Nos parece un hecho de extrema gravedad, un ejemplo para la democracia que, a estas alturas, a dos semanas de las elecciones, la todavía presidenta del Govern, Francina Armengol, mande y ordene a Manresa, y que éste obedezca», ha criticado el portavoz de campaña del PP, Sebastià Sagreras, y recoge Europa Press.

En esta línea, ha censurado que Armengol y el Consolat de Mar utilicen «de manera partidista» las instituciones públicas en campaña electoral y ha tildado de «muy triste» que usen la televisión pública «que se paga entre todos» en «beneficio personal». Asimismo, ha afeado a Manresa que «no garantice los principios de neutralidad, independencia y pluralidad que debería tener la televisión pública»

Desde Podemos han llamado a la «responsabilidad» del PSOE ante este cambio de criterio y han pedido que «recapaciten» para asegurar que el debate auspiciado en la televisión pública de Baleares «cumple con las premisas de igualdad y ecuanimidad en cuanto a la distribución de los diferentes turnos».

«La realización de un sorteo para dirimir dicho orden es el método que garantiza la imparcialidad de la casa de todos», han concluido.

Por su parte, Vox Baleares ha criticado el «acto caciquil» del director general de IB3, Andreu Manresa, «al servicio de los intereses de la presidenta del Govern, Francina Armengol, y el PSOE». Así se ha expresado la formación en un comunicado emitido este martes, tras la reunión convocada por el ente público con los representantes de los partidos que participarán en el debate electoral del 14 de mayo, en la que se ha informado del cambio de criterio del sorteo del orden de intervenciones.

Mientras, Manresa argumenta que la organización del debate entra dentro de la autonomía del ente y defiende que la fórmula empleada es la que mejor se adapta a la ley de régimen electoral general. En relación al orden de los bloques y la posición de los candidatos, añade, se hará siguiendo el acuerdo alcanzado en la reunión del pasado lunes.