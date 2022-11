Empresarios agraviados, narcos como el Ico, hijo de la Paca, matriarca de Son Banya, y policías locales de Palma, son los que con sus declaraciones han desmontado las acusaciones de la Fiscalía en el mediático juicio del caso Cursach, al sostener el Ministerio Público después de escuchar a los 107 testigos que no hay pruebas de cargo para mantener sus acusaciones contra el rey de la noche mallorquina, Bartolomé Cursach, por hasta 15 posibles delitos de los que puede quedar absuelto.

La nefasta instrucción judicial realizada, no hay que olvidarlo, por el fiscal Miguel Subirán y el juez Manuel Penalva, ambos apartados de la investigación y acusados por el TSJB de diversos delitos como coacciones, obstrucción a la justicia y detenciones ilegales por su forma de proceder en este caso, ha desembocado cinco meses después de arrancar el juicio, en la retirada de la acusación por parte del fiscal anticorrupción, Tomás Herranz, contra los 16 acusados.

Dos semanas antes de empezar el mismo, la Fiscalía retiraba varias acusaciones y reducía su petición de pena de cárcel para Cursach a un año y medio, después de no atribuirle un delito de cohecho activo continuado y de coacciones. Ahora una vez escuchados los testigos propuestos por las acusaciones, el Ministerio Público ha dado carpetazo al caso.

Testigos clave se han retractado de lo que en su día manifestaron durante la fase de instrucción, y han denunciado supuestas presiones y coacciones por parte del fiscal Subirán, llegando en algunos casos a extremos surrealistas en sus declaraciones ante el tribunal.

Es lo sucedido con la ex inspectora del Grupo de Blanqueo, testigo capital para la acusación de la Fiscalía y que durante dos días, afirmó no recordar nada de lo declarado ante un repentino ataque de amnesia.

Hasta tal punto llegó el esperpento que la presidenta del tribunal, Samantha Romero, calificó su actitud de «inadmisible» reconociendo que «nunca antes he visto nada igual» y advirtiéndole que estaba obligada a decir la verdad.

«Usted está impidiendo que las partes sometan a contradicción su actuación profesional. Esto no es normal, esto no pasa nunca, es la primera vez que yo lo veo», afirmó Romero.

No menos extravagante fue la declaración del Ico que, en un principio, no quiso declarar, luego lo hizo en calidad de testigo, y que tras reconocer que durante toda su vida lo único que había hecho era vender droga, aseguró que pagaba «mordiditas» a policías locales de Palma a cambio de tener más aforo en su local de ocio nocturno.

Una empresaria de la zona de ocio palmesana de la Lonja, por su parte, manifestó en el juicio del que acabó expulsada, que Bartolomé Cursach «ha arruinado la vida a un montón de gente» pero que no tenía datos que avalaran su afirmación asegurando que, eso, se sabía de oídas, de «modo general».

Empresarios de negocios de ocio nocturno que en su día clamaron y denunciaron haber sufrido persecuciones injustas desde la Patrulla Verde que se encargaba de inspeccionar los locales de ocio para, supuestamente, beneficiar a Cursach, después no pudieron concretar con pruebas nada, y hasta el fiscal, calificó de «absolutamente inane» el testimonio de un testigo clave propuesto por la acusación.

Un policía local sobre cuyas palabras se sostenía parte del escrito de acusación contra algunos enjuiciados que están en el banquillo.

Tras asegurar que el ex jefe de la Patrulla Verde, Gabriel Torres, y el ex jefe de la Policía Local de Palma, Joan Miquel Mut, le pidieron modificar un acta de clausura contra un local de Cursach en Playa de Palma, cosa que éstos negaron, el abogado de Bartolomé Cursach, le cuestionó sobre los motivos para modificar el acta del local de Cursach, algo que no supo concretar pese a la insistencia del tribunal.

«Es su opinión subjetiva», zanjó la presidenta del tribunal, Samantha Romero que este lunes retomará las sesiones del juicio con la declaración de los testigos de las defensas.