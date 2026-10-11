Terror en un yate en Mallorca: detenido un empresario por pegar, dejar sin comer y causar sordera a su marinera

Terror a bordo de un yate en Mallorca. La Policía Nacional ha detenido a un empresario por someter a una marinera contratada a bordo de su embarcación a un infierno de cuatro meses en el que sufrió impagos flagrantes, agresiones físicas, aislamiento alimentario y un grave episodio de intoxicación por monóxido de carbono que puso en riesgo su vida.

La investigación se inició tras la denuncia interpuesta por la propia víctima ante la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF). La mujer trabajaba a bordo del barco desempeñando funciones de mantenimiento y tareas de azafata. Sin embargo, durante los cuatro meses que permaneció a bordo, el empleador sólo le entregó 480 euros en pequeñas cantidades para necesidades básicas, dejándole a deber 17.020 euros de los 17.500 que le correspondían por su salario acordado.

Más allá del desfalco económico, la denunciante relató una espiral de abusos sistemáticos y trato degradante. Su jornada laboral carecía de límites razonables, llegando en muchas ocasiones a dormir menos de cuatro horas al día debido a las continuas exigencias de su superior, quien le encomendaba tareas que excedían con frecuencia sus capacidades físicas.

La situación se volvió aún más extrema cuando la mujer comenzó a pasar hambre real: en varias jornadas llegó a alimentarse únicamente con medio sándwich al día debido a la falta de provisiones a bordo.

La gravedad de la situación alcanzó su punto crítico cuando la trabajadora sufrió una grave intoxicación por monóxido de carbono provocada por el deficiente mantenimiento de las instalaciones del yate. Este incidente puso en serio peligro su vida y le causó secuelas temporales, como una sordera parcial.

Tras comprender que nunca cobraría lo adeudado y ante la imposibilidad de soportar más violencia física y psicológica, la víctima abandonó el yate, interpuso la denuncia y regresó a su país de origen.

Los agentes del Grupo UCRIF I de Palma constataron numerosas irregularidades en la gestión de la embarcación, entre las que destacan la desconexión intencionada del sistema de localización GPS (AIS) y diversas anomalías en la tramitación de altas, bajas y control fronterizo de los tripulantes.