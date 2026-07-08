Terror en un hogar de Palma: un cuidador amenaza con un cuchillo a la madre del niño tras ser despedido en Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre tras amenazar con un cuchillo de cocina a la mujer que lo tenía contratado como cuidador de su hijo y empleado del hogar. El incidente se desencadenó tras una discusión laboral en la que la víctima le pidió que abandonara la vivienda porque consideraba que no estaba haciendo bien su trabajo.

Los hechos comenzaron el pasado viernes por la tarde, cuando una mujer recriminó al cuidador de su hijo, quien residía con ellos desde hacía unas semanas y también realizaba tareas del hogar, la forma en que estaba desempeñando sus funciones.

Al no ponerse de acuerdo, la madre le pidió que se marchara de la vivienda y se buscara otro lugar para vivir. En ese instante, la situación se volvió hostil: el hombre le quitó el teléfono móvil a la víctima, se dirigió a la cocina, cogió varios cuchillos y empezó a amenazarla, asegurándole que la apuñalaría en el pecho y que después se suicidaría.

Ante el peligro, la madre logró encerrarse en una habitación junto a su hijo. Desde allí, utilizó un dispositivo para pedir ayuda a un vecino que es policía local y se encontraba fuera de servicio. Al ser alertado, el agente llamó a los servicios de emergencia y acudió de inmediato al domicilio. Consiguió entrar a la vivienda y poner a salvo a la mujer y al menor.

Una vez dentro del inmueble, el policía local se topó con el agresor, quien portaba un cuchillo de cocina de unos 20 centímetros y optó por huir saltando por el balcón.

Poco después, patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional llegaron al lugar. Para localizar al sospechoso, los agentes subieron a la azotea y tuvieron que saltar los muros de hasta cuatro terrazas. Tras la persecución, los policías nacionales lograron interceptarlo en una de las terrazas del edificio, donde procedieron a su detención.