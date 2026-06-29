El sutil arte de salvar una vida: el policía local de Alcúdia que reanimó a jeringuilla a unas golondrinas deshidratadas

Hay intervenciones policiales que no venden tanto como atrapar a un ladrón, un abusador sexual o un narcotraficante, pero no por ello son menos importantes. De hecho, son labores invisibles, silenciosas y profundamente humanas que define el día a día de una jefatura local. Esto es precisamente lo que ocurrió durante la tarde de ayer en las dependencias de la Policía Local de Alcúdia, en Mallorca.

La alarma saltó cuando varios vecinos del municipio acudieron a la jefatura portando consigo diferentes ejemplares de golondrinas comunes (Apus apus). Los ciudadanos las habían localizado en el suelo, completamente desorientadas y con evidentes dificultades para alzar el vuelo. Todo apunta a que las altas temperaturas de la jornada y la consecuente deshidratación dejaron a las aves exhaustas y sin fuerzas.

Fue en ese momento cuando el protocolo dio paso a la empatía más pura. Mientras se gestionaba la espera para la llegada de los técnicos especializados del Consorcio para la Recuperación de la Fauna de las Islas Baleares (COFIB), la comisaría se transformó temporalmente en un refugio de cuidados.

Con la misma precisión y paciencia con la que se atiende una emergencia vecinal, uno de los agentes cogió una jeringa y, gota a gota, comenzó a hidratar con sumo cuidado a los animales. Un pequeño gesto vital que les permitió recuperar progresivamente las fuerzas necesarias hasta la llegada de la atención especializada.

«Hay actuaciones que no aparecen en las estadísticas, pero también forman parte de nuestro trabajo», ha manifestado la Policía Local de Alcúdia a través de sus canales oficiales.

Desde el cuerpo policial han querido poner en valor estos pequeños detalles que, aunque a menudo pasan desapercibidos, reflejan su verdadera vocación: ayudar, proteger y cuidar a todos los seres vivos. Asimismo, han expresado su más sincero agradecimiento a la sensibilidad de los ciudadanos que decidieron no pasar de largo, colaborando activamente para hacer de Alcúdia un lugar mejor.