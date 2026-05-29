Surrealista accidente en Palma: estrella su coche contra varios vehículos y asegura que fue por «un mal de amores»

Tarde de miércoles en Palma. A las 15.33 horas, en la calle Ocells de Palma, a la altura del número 33 y muy cerca de la conocida Policlínica Miramar, lo que parecía una tranquila sobremesa de mitad de semana acabó convirtiéndose en una escena digna de una película de humor costumbrista… aunque con intervención de la Policía Local de Palma incluida.

Según testigos presenciales, un conductor de más de 60 años que circulaba con su vehículo por la citada vía protagonizó un peculiar ‘tour automovilístico’ al impactar contra varios coches que se encontraban perfectamente estacionados en la vía pública. Los vecinos escucharon un estruendo importante y, al asomarse a las ventanas, se encontraron con un panorama que mezclaba chapas dobladas, airbags desplegados y coches dañados.

El vehículo del protagonista quedó prácticamente convertido en una especie de discoteca móvil de seguridad, ya que saltaron todos los airbags posibles. Algunos vecinos incluso comentaban entre risas que «sólo le faltó activarse el bote salvavidas» Afortunadamente, el accidente en Palma se saldó únicamente con daños materiales y ningún herido.

Pocos minutos después llegaron varias patrullas de la ECOP y otras unidades de la Policía Local de Palma, cuyos agentes se encontraron con un escenario cuando menos curioso. Mientras revisaban los daños y trataban de esclarecer lo ocurrido, el conductor, todavía visiblemente aturdido, ofreció una explicación que ya apunta a entrar en el imaginario popular de la barriada.

«Me he despistado… ha sido un mal de amores», aseguró el hombre ante los agentes. La frase dejó perplejos incluso a algunos vecinos que observaban la escena desde la acera. Porque una cosa es perder el norte sentimentalmente y otra muy distinta perder también la referencia de dónde acaba la calzada y dónde empiezan los coches aparcados.

Tras practicarle la prueba de alcoholemia, el conductor arrojó una tasa positiva de carácter penal, por lo que los agentes procedieron a instruir diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial. Algunos residentes de la zona aseguraban que el hombre «iba más tocado que una canción de Los Panchos», mientras otro vecino ironizaba diciendo que «Cupido debería retirar el carnet de conducir». No faltó quien apuntó que el accidente parecía «la versión senior de Fast & Furious, pero rodada en cámara lenta».

La escena atrajo durante varios minutos la atención de curiosos, sanitarios y operarios de la grúa municipal, que tuvieron que retirar el coche siniestrado mientras los propietarios de los vehículos afectados revisaban resignados los daños en sus automóviles. Fuentes cercanas al suceso indicaron a OKBALEARES que el conductor, pese al monumental susto y al despliegue aéreo de airbags, salió prácticamente ileso del accidente. Eso sí, probablemente con más problemas sentimentales que antes y, desde luego, con una complicada explicación pendiente para la aseguradora.

En la calle Ocells de Palma, mientras tanto, algunos vecinos todavía comentaban entre risas la surrealista confesión amorosa del protagonista. Porque en Palma ya se han visto accidentes por despistes, por exceso de velocidad e incluso por discusiones al volante, pero no todos los días aparece alguien que culpa directamente al desamor de una colección de coches abollados.