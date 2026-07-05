El socialista Negueruela seguirá en el grupo parlamentario para mantener el sueldo y la visibilidad

La decisión está tomada. Fuentes de la órbita socialista balear confiesan a OKBALEARES que los cargos socialistas que optan a ser cabeza de lista en las próximas elecciones autonómicas, a los consells y ayuntamientos, no tienen ninguna intención de abandonar sus cargos hasta el último minuto del último día. Especial es el caso de Iago Negueruela, que, una vez ha presentado esta semana su candidatura a las primarias del PSOE para el Ayuntamiento de Palma, seguirá como portavoz del grupo socialista en el Parlament hasta su disolución en el mes de marzo.

No renunciará al cargo ni al sueldo porque hacerlo le restaría visibilidad al menos tres veces a la semana entre septiembre y marzo. Los lunes, rueda de prensa en el Parlament; el martes, intervención en la sesión de control al Govern y los miércoles, nueva comparecencia ante la prensa.

Aunque su cabeza esté centrada en Palma, prefiere visibilidad y un buen sueldo unos meses más.

Sucederá lo mismo con Rosario Sánchez. La secretaria de Estado de Turismo no tiene intención de abandonar un cargo que le reporta un buen sueldo. En su caso, la visibilidad la buscará con unas pellas que ya la caracterizan, pero que se acentuarán de inmediato.

Amanda Fernández debería hacer campaña para optar a la presidencia del Consell de Mallorca, pero tampoco dejará la visibilidad y el sueldo del Parlament, donde es diputada.

El delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, mantendrá la misma estrategia. Seguirá en el cargo hasta el límite en lugar de empezar a hacer campaña para volver a una alcaldía de Calvià que perdió en 2023.

Rosario Sánchez, Amanda Fernández e Iago Negueruela han hecho oficial este jueves sus candidaturas para encabezar las listas de los socialistas en el Parlament, Consell de Mallorca y Ayuntamiento de Palma, respectivamente, en las próximas elecciones.

Lo han hecho en la sede del partido en la calle Miracle, según han publicado los tres próximos candidatos en sus redes sociales, anunciando que «ya es oficial».