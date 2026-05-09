Rescatan de un pozo en Cabrera un ejemplar de la única ave marina endémica de España en peligro crítico. El hallazgo en la isla de Na Foradada, en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del archipiélago de Cabrera, se produjo durante una patrulla rutinaria de vigilancia y protección del parque.

Los agentes localizaron al ave atrapada en el interior de un pozo, de donde no podía salir por sus propios medios.

Tras un cuidadoso rescate para evitar daños al animal, los agentes comprobaron su estado de salud antes de proceder, siguiendo los protocolos habituales, para asegurar su supervivencia.

El rescate de este ejemplar cobra una relevancia vital debido a la situación extrema de la especie, la pardela balear (conocida localmente como baldritja o virot), que es la única ave marina endémica de España.

Está catalogada como especie en peligro crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y es considerada el ave marina más amenazada de Europa y una de las más escasas del mundo.

Sólo cría en Baleares

Cría únicamente en Baleares, utilizando cuevas y grietas en los acantilados de islotes como los de Cabrera para anidar.

Su supervivencia se ve amenazada por la depredación de especies introducidas (como ratas o gatos), la captura accidental en artes de pesca y la contaminación lumínica.

La Guardia Civil mantiene una presencia constante en el archipiélago de Cabrera. Además de sus funciones de seguridad ciudadana, desempeña una labor fundamental a través del Seprona y el Servicio Marítimo en la vigilancia, protección y conservación del ecosistema de este Parque Nacional, garantizando que este refugio de biodiversidad permanezca libre de infracciones ambientales.