Problema para Aguirre: los fichajes más caros no carburan

Problema para Aguirre: los fichajes caros no carburan, y no es ninguna broma porque tanto Sergi Darder como Cyle Larin han constituido dos de las inversiones más elevadas de la historia del Mallorca, que pagó más de 15 millones de euros este verano por los dos futbolistas. Darder es titular, pero el entrenador no ha dado aún con su posición, mientras que Larin sólo ha salido de inicio en un partido y sigue sin estar en la forma física que demostró en la segunda vuelta de la pasada temporada en el Valladolid.

Nadie puede discutir la calidad del mallorquín y del canadiense, pero lo cierto es que su rendimiento no ha sido el adecuado. En el caso de Darder porque Aguirre aún no conseguido encontrarle el lugar en el que pueda explotar sus cualidades. En el de Larin porque todavía no ha alcanzado el nivel que le llevó a ser un delantero deseado por multitud de equipos este verano después de haber un campañón en Pucela.

En el club existe tranquilidad al respecto porque todo hace indicar que es sólo cuestión de tiempo. El propio Aguirre insistió en ello el pasado viernes, en la previa del partido ante el Celta, cuando dijo sobre el canadiense que «Larin va a un 80%. Hoy lo vi ya muy cerca de lo que queremos. Es un chico humilde y trabajador, muy tímido, pero poco a poco va integrándose».

El caso de Sergi Darder, sin embargo, parece algo más complejo. Aguirre lo ha probado como interior, como media punta y como pivote, las tres posiciones en las que puede desenvolverse, y en ninguna de ellas ha brillado como se esperaba. En cinco jornadas su mejor aportación fue el centro que valió el gol de Raíllo en Las Palmas en el primer partido tras un saque de esquina. Más allá de eso y de algún escarceo, poco más. «Estamos en periodo de adaptación, tanto él como nosotros, pero pronto vamos a dar con la tecla», aseguró el entrenador mexicano.

Tanto Darder como Larin tendrán otra oportunidad para reivindicarse este sábado en Girona en el segundo desplazamiento consecutivo del equipo. El partido será muy difícil porque los catalanes han comenzado la Liga como un tiro, pero ese es precisamente el desafío que más debería motivar a los dos fichajes más caros de la temporada.