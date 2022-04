El PP denuncia la falta de vigilancia policial en la Estación Intermodal de Palma donde captan a menores tuteladas y que «se ha convertido en un foco de gran conflictividad», como ha afirmado la portavoz del Grupo Municipal, Mercedes Celeste, que ha visitado esta infraestructura situada en la céntrica Plaza de España de la capital balear.

Para Celeste, la vigilancia de esta instalación es competencia del Govern balear, en concreto de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), pero como apunta la edil, «está en Palma y repercute directamente en la Plaza de España y en el colindante Parc de Ses Estacions».

Tras comprobar in situ lo que allí está sucediendo, Celeste asegura que ha visto «una falta total de presencia policial y no puede ser que esto suceda en un sitio donde pasan constantemente cientos de personas y no haya policías para garantizar la seguridad de los usuarios y de todos los palmesanos».

A juicio del PP, «Palma tiene que ser un destino seguro y para ello lo que tenemos que hacer es controlar los puntos conflictivos y en estos momentos la Estación Intermodal lo es».

Hay que recordar que la Misión Europea que la semana pasada se desplazó a Palma para investigar los abusos a menores tuteladas por el Consell de Mallorca puso en el punto de mira la Estación Intermodal como uno de las zonas de encuentro entre menas (menores extranjeros no acompañados), menores tuteladas y explotadores sexuales, además de viviendas ubicadas en los barrios de Pere Garau, Corea y Son Gotleu.

Pero no parece que el Ejecutivo autonómico presidido por la socialista Francina Armengol vaya a mover un dedo para hacer frente a esta realidad, a tenor de lo sucedido hoy en el Parlament balear, donde socialistas, independentistas de Més y Podemos han rechazado la solicitud de comparecencia del conseller socialista de Movilidad, Josep Marí, para que explicara «la gravedad de lo que sucede en la Estación Intermodal de Palma», como robos, violencia o agresiones», tal y como recogía la propuesta de Vox.

Para el portavoz del Grupo Parlamentario de esta formación, Jorge Campos, «la izquierda considera que este no es un tema importante y, por ello, la ciudadanía no va a recibir ninguna explicación de quien es el competente, el señor Marí».