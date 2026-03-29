El PP aparca su propuesta de vehicularidad del español en los colegios de Baleares tras abortar la de Vox

La propuesta light de vehicularidad del español en los centros educativos de Baleares que impulsaba el Partido Popular no verá la luz. Ni siquiera entrará en el Parlament para su toma en consideración. OKBALEARES ha podido saber que el texto registrado quedará guardado en un cajón, una vez conseguido el objetivo que pretendía la propuesta: frenar la de Vox, que traspasaba todas las líneas rojas de los populares.

El texto que el PP registró en el Parlament el 3 de noviembre de 2025 para blindar la vehicularidad del español en los colegios de Baleares dormirá el sueño de los justos. Según ha podido confirmar OKBALEARES, el PP no tiene ninguna intención de impulsar la tramitación de su texto, nacido para contrarrestar el que previamente había presentado Vox, mucho más contundente y con consecuencias más efectivas en las aulas.

El texto de Vox nunca gustó al PP que, ya en el momento de conocerlo, subrayó que «traspasaba las líneas rojas del partido y no sería apoyado por el Partido Popular». En ese momento, la formación de Marga Prohens registró en la cámara -ya hace cuatro meses- un redactado alternativo que respetaba la autonomía de centros, el Decreto de Mínimos y el Estatut d’Autonomía.

El PP registró una iniciativa para modificar la Ley balear de Educación con la que pretendía regular la vehicularidad del castellano en la educación y promover la enseñanza de las variedades insulares del catalán.

El PP defendió entonces que su propuesta refuerza la convivencia de las dos lenguas oficiales «desde el respeto, sin imposiciones y con pleno reconocimiento de la autonomía de los centros educativos y de los consensos históricos alcanzados en nuestra comunidad autónoma, impulsados siempre, por cierto, por el Partido Popular».

El texto del PP se registró justo el día antes de que Vox defendiera en el Parlament la admisión a trámite de su propio texto, que iba mucho más allá del presentado por el Grupo Popular. Vox sabía de antemano que tenía perdida la votación y que su propuesta moriría allí mismo porque votarían en contra de su debate toda la izquierda y el propio Partido Popular.

Hoy en día el PP sabe perfectamente que ni Vox ni la izquierda apoyarían su texto de noviembre.