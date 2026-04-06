Piloto de dron descontrolado en Palma: irrumpe en la Catedral a la llegada de la Reina Sofía al concierto de Semana Santa

Lo que debía ser un Domingo de Ramos tranquilo y solemne se convirtió en un auténtico show aéreo de caos e irresponsabilidad. La Policía Nacional ha propuesto para sanción a un hombre por supuestamente sobrevolar un dron en Palma durante la llegada de la Reina Sofía y las infantas Cristina y Elena, entre otras autoridades, a la Catedral de Mallorca, para asistir al concierto de Semana Santa en beneficio de Proyecto Hombre.

Según informaron los agentes, el dron volaba a gran altura sobre el centro de Palma, incluyendo zonas privadas y públicas, mientras el piloto se relajaba en la popa de un catamarán frente a la Lonja. Lo más sorprendente: abandonó el dron en el aire para ir a buscar un refresco, dejando el aparato totalmente desatendido.

La Unidad Aérea de la Policía Nacional activó todos sus sistemas de detección y rastreo. Gracias a esta tecnología, el piloto fue localizado y detenido. No contaba con ninguna autorización ni titulación, incumpliendo la Ley de Seguridad Ciudadana y la normativa aeronáutica vigente. El dron fue decomisado y el infractor sancionado. Las multas por este tipo de incidentes pueden alcanzar los 225.000 euros, advirtieron las autoridades.

Este episodio dejó en evidencia la vulnerabilidad de los eventos masivos frente a drones ilegales y generó alarma entre los ciudadanos y autoridades presentes. Lo que debía ser un día de celebración religiosa terminó siendo un recordatorio dramático: la imprudencia tecnológica puede convertirse en un verdadero peligro.