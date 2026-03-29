Piden 24 años de cárcel para un médico de Mallorca por abusos sexuales a 7 pacientes mayores en su consulta

La Fiscalía ha solicitado un total de 24 años de prisión para un médico de 41 años acusado de agresiones sexuales a siete hombres durante sus consultas en los centros de salud de Alaró y Binissalem. El procesado sometió a sus víctimas a tocamientos sexuales, las masturbó e incluso realizó una felación a uno de ellos, según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público. La acusación reclama además su inhabilitación como médico y que indemnice a cada uno de los afectados con cantidades que oscilan entre 3.000 y 5.000 euros. El juicio se celebrará próximamente en la Audiencia Provincial de Palma.

Los hechos, según relata la Fiscalía, ocurrieron entre octubre de 2022 y enero de 2023. La primera de las agresiones se registró en el centro de salud de Binissalem, cuando un hombre acudió a consulta por un problema de dolor cervical. El médico le pidió que se bajara los pantalones y se tumbara en la camilla para examinarle la próstata, sin que existiera ninguna justificación médica. Tras esto, comenzó a tocarle los genitales, incluyendo los testículos y el pene. El paciente, conmocionado, abandonó la consulta de inmediato.

Las seis agresiones restantes tuvieron lugar en el centro de salud de Alaró, donde las víctimas acudieron por motivos tan variados como dolores de espalda, artrosis, resfriados, analíticas de sangre o problemas de azúcar. El médico, bajo la misma excusa de examinar la próstata, obligaba a los hombres a desnudarse parcialmente y procedía a manosearles los genitales. En uno de los casos, llegó a decirle a un paciente: «Tal vez si meto tu pene en la boca mejoran las molestias», antes de realizarle una felación. Los demás pacientes lograron salir rápidamente de la consulta, traumatizados por la experiencia.

Tras las denuncias presentadas por las víctimas, la Guardia Civil inició una investigación que culminó con la detención del médico en febrero de 2023. La jueza de guardia de Inca lo dejó en libertad provisional, aunque de manera cautelar le retiró la licencia para ejercer como médico.

En su escrito de acusación, la Fiscalía imputa al médico siete delitos de agresión sexual. Para seis de ellos reclama tres años de prisión cada uno y para el más grave, la séptima agresión, seis años de cárcel. Además, solicita su inhabilitación para ejercer la medicina durante un tiempo superior en cinco años a la duración de la condena, así como indemnizaciones para las víctimas que reflejen el daño físico y psicológico sufrido.

Este caso ha generado alarma en la sociedad mallorquina y evidencia la vulnerabilidad de los pacientes, especialmente de los mayores, que acuden confiando en el profesionalismo de los médicos. La justicia tendrá ahora la oportunidad de enviar un mensaje contundente sobre la tolerancia cero ante los abusos sexuales en el ámbito sanitario y la protección de quienes depositan su confianza en los profesionales de la salud.